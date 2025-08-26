Puro Deporte

¿Diego Campos se va o se queda en Alajuelense? La historia ya tiene desenlace

Liga Deportiva Alajuelense vive días movidos en su planilla

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense tiene días movidos y pareciera que esa tónica se mantendrá al menos hasta el 18 de setiembre, cuando cierra el periodo de inscripciones en el fútbol nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseDiego CamposMovimientos de AlajuelenseVietnam
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.