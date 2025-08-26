¿Diego Campos se va o se queda en Alajuelense? La historia ya tiene desenlace

Liga Deportiva Alajuelense tiene días movidos y pareciera que esa tónica se mantendrá al menos hasta el 18 de setiembre, cuando cierra el periodo de inscripciones en el fútbol nacional.

A medida que se van terminando las ventanas en diferentes ligas, el teléfono suena en la Liga, como pasó con Diego Campos, con una propuesta que llegó a contrarreloj desde Vietnam.

En las últimas horas surgió una novela intensa pero corta y prácticamente fugaz sobre el futuro de Diego Campos. Sin embargo, esa trama llegó a su fin con un desenlace que parecía previsible por la manera en la que se dio.

Todo fue tan rápido y sobre la hora, que en realidad no hubo tiempo de nada. Así que el extremo permanecerá en la Liga Deportiva Alajuelense.

Diego Campos llegó a Liga Deportiva Alajuelense en enero de 2024. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Su contrato expira en diciembre de este año y hoy resulta incierto qué pasará más adelante. Quizás haya una renovación con la Liga, o que el futbolista quede libre y busque nuevos horizontes, sin descartar que persista el interés de Vietnam.

Hace una semana, el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, decía que no existían ofertas por ningún jugador. Prácticamente al terminar de pronunciar esa frase, todo cambió y en pocas horas se dio la venta de la ficha de Kenyel Michel al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Después de esa operación en la que la Liga se aseguró un ingreso cercano a $1,3 millones, y que logró que el extremo continúe a préstamo en el bando rojinegro hasta diciembre, otra vez no había ofertas por nadie.

Pero surgió de última hora la posibilidad de que Diego Campos emigrara al fútbol asiático, en la liga de Vietnam que estaba en la cuenta regresiva para que se acabara el periodo de transferencias.

La operación tenía chance de ejecutarse, pero se cayó, porque el tiempo no alcanzó. Todo fue muy ajustado.

El cierre del mercado de pases en el país asiático se produjo antes de que se pudiera enviar la documentación necesaria para formalizar la transferencia.

La ventana de fichajes allá cerró a la medianoche de Vietnam (11 a. m. en Costa Rica), un plazo que resultó demasiado ajustado para que los clubes involucrados completaran el papeleo.

A pesar de que existía un acuerdo verbal y la voluntad del jugador, administrativamente no se logró la operación.

Diego Campos tiene contrato con Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de 2025. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense busca consolidar su plantilla en un momento clave de la temporada, pero son días en los que cualquier cosa puede pasar.

La Liga se encuentra inmersa en una intensa agenda de partidos que incluye la Copa Centroamericana y el Torneo de Apertura 2025.

Este miércoles 27 de agosto va en busca de sellar su pase a los cuartos de final del torneo regional, ante Antigua de Guatemala, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Después de eso, los rojinegros visitarán a Saprissa en el clásico nacional, pactado para las 8 p. m. del sábado 30 de agosto, en el Estadio Ricardo Saprissa.

En las últimas semanas, Alajuelense ha trabajado en el futuro de varios jugadores, incluyendo salidas, renovaciones y transferencias al extranjero. Lo más reciente es que lo de Diego Campos se cayó y sigue en el club.

