Ronaldo Cisneros: El nuevo jugador de Alajuelense tiene gratos recuerdos en el Estadio Ricardo Saprissa

Ronaldo Cisneros sonrió varias veces en el Estadio Ricardo Saprissa. (John Duran)

Ronaldo Cisneros llegará a territorio nacional el próximo domingo para integrarse a su nuevo club: Liga Deportiva Alajuelense.

¿Sabía usted que jugar en Costa Rica no será nuevo para él? El atacante tiene gratos recuerdos en suelo tico, principalmente en el Estadio Ricardo Saprissa. De hecho, en el archivo fotográfico de La Nación existen evidencias de eso.

Todo se remonta a inicios de 2017, cuando él integraba la Selección de México en el Premundial Sub-20 de Concacaf, que se disputó en la “Cueva”. En ese equipo, uno de sus compañeros era Uriel Antuna.

LEA MÁS: Lo de Alajuelense y la millonaria venta de Kenyel Michel parece una historia de no creer

Pero el más sobresaliente en esa selección mexicana era Ronaldo Cisneros, quien con los seis goles que marcó en Tibás se hizo acreedor de la Bota de Oro de dicho Premundial.

Ronaldo Cisneros era el 9 de la Selección Sub-20 de México en 2017. (John Durán/La Nación)

Además, fue electo en el once ideal de la competencia, tras ayudar a México a clasificarse para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2017.

En la cita planetaria en Corea del Sur, Ronaldo Cisneros marcó dos tantos, uno de ellos fue el gol del triunfo 1-0 sobre Senegal en los octavos de final.

Ronaldo Cisneros fue el goleador en el Premundial Sub-20 en 2017. (John Duran)

Después de eso, el 6 de febrero de 2018, Concacaf publicó en su sitio web un artículo titulado: “Guadalajara contrató a la estrella Sub-20 de México Ronaldo Cisneros”.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense describe desde México al atacante con la primera ficha para reforzar a la Liga

Fue en ese momento cuando Chivas hizo un sonado desembolso de $5,9 millones, al comprar la ficha del atacante al Santos Laguna.

Desde entonces han pasado siete años y ha transitado por varios clubes. Este viernes se despidió del Querétaro de la Liga MX y firmó un contrato por un año con Alajuelense.

“La negociación fue fácil en el sentido de que él tenía muchas ganas de venir y creo que es un jugador que viene con mucha intención de pelear títulos, de estar en un equipo protagonista, de jugar cerca del área rival y volver a anotar goles, que es su principal deseo”, expresó el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela a Tigo Sports, en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría.

Ronaldo Cisneros tiene 28 años y firmó un contrato por un año con Liga Deportiva Alajuelense. (LDA /LDA)

Detalló que se trata de un jugador que de joven rompió todos los récords de ligas menores y de selección nacional.

“Era una gran promesa mexicana. Llegó a Chivas después de una importante inversión y fue difícil hacerse del puesto titular, había muy buena competencia, siempre en Chivas hay jugadores de mucho cartel y él estuvo ahí, se mantuvo, tuvo su experiencia internacional en Atlanta donde también anduvo bien.

LEA MÁS: Carlos Vela habla de manera directa sobre el delantero mexicano Ronaldo Cisneros

”Es un centro delantero con gol, tiene buena movilidad, muchos recursos para rematar, remata bien de zurda, de derecha, tiene buen cabeceo, creo que es un buen centro delantero que convive bien en el área", apuntó Carlos Vela.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.