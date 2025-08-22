Carlos Vela habla de manera directa sobre el delantero mexicano Ronaldo Cisneros

¿Llegará Ronaldo Cisneros a Liga Deportiva Alajuelense? Esa fue una de las tantas preguntas que respondió el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, luego de que la Liga se metió en zona de clasificación en el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de hablar propiamente del delantero mexicano, lo primero que hizo fue referirse al triunfo de Alajuelense ante Alianza (0-1) con un gol de Fernando Piñar en el Estadio Cuscatlán.

Carlos Vela indicó que se trataba de un partido muy importante, en el que el equipo se jugaba la continuidad en el torneo y que en esa situación de presión, la Liga hizo lo que debía.

“La verdad nos dio mucho gusto y mucho orgullo con cómo afrontaron el partido los muchachos”, citó Carlos Vela, para luego pronunciarse públicamente por primera vez sobre Ronaldo Cisneros.

“Es uno de los jugadores que estamos considerando, es un delantero mexicano con una muy buena trayectoria, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y creo que puede aportar, pero es una de las opciones”, destacó Carlos Vela.

Añadió que es cierto que él ha tenido conversaciones con el delantero, que se está trabajando en esta posibilidad y que se encuentra avanzada.

Ronaldo Cisneros integró las selecciones menores de México. (John Duran)

“Es uno de los jugadores con los que hemos platicado. Él está contento, quiere venir, nosotros también estamos con la intención de que venga, pero todavía se tienen que cuadrar cosas con su club de origen, con el propio jugador y estamos en eso”, explicó.

Pero tampoco quiso dar más detalles sobre el futbolista y la cuota goleadora, que inquieta a muchos, porque por ejemplo, en 120 partidos en la Liga MX, Ronaldo Cisneros marcó 17 goles y generó cuatro asistencias.

En la Liga Expansión, en 62 partidos convirtió 12 tantos más cuatro pases a gol; y en la Major League Soccer, en 30 juegos consiguió siete goles y asistió en uno.

“Yo no quisiera puntualizar sobre Ronaldo hasta que ya sea una posibilidad concreta. Después habrá oportunidad de charlar en detalle sobre el delantero que podrá llegar a la Liga.

”Lo que puedo asegurar es que es un buen futbolista, pero ya profundizaremos en caso de que fuese él; el delantero que venga, porque será con la intención de que venga a mejorar el equipo y de tener más posibilidades de conseguir los objetivos”, comentó.

Carlos Vela dijo que tiene una “excelente relación” con Óscar “Macho” Ramírez y que la intención de todos en el club es que Alajuelense cuente con el mejor equipo posible.

“Estamos bastante alineados y coincidimos en que el jugador que venga a portar el escudo tiene que ser un jugador que venga a aportar y que sea determinante”, citó.

Pronto habrá anuncios en la Liga y Ronaldo Cisneros continúa con la ficha número uno, siendo la principal opción para reforzar el ataque de los rojinegros.

Alajuelense no verá acción este fin de semana en el Torneo de Apertura 2025, porque el partido contra Cartaginés se reprogramó.

Su próximo desafío será el miércoles 27 de agosto, a las 6 p. m. contra Antigua de Guatemala, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Allí, el bicampeón de la Copa Centroamericana pretende sellar su pase a los cuartos de final, para seguir en la búsqueda de renovar esa corona.

Luego de eso, la Liga visitará a Saprissa en el clásico nacional, programado para el sábado 30 de agosto en Tibás.

