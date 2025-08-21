Alianza vs. Alajuelense: Hora exacta y canal para ver el partido de la Liga en Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense afronta un partido con tintes de final este jueves 21 de agosto contra Alianza de El Salvador, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Cuscatlán, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El grupo A se encuentra al rojo vivo, porque con paso perfecto, Plaza Amador de Panamá ya se aseguró un lugar en los cuartos de final de esta competición. Eso significa que el otro boleto disponible se lo disputan entre Antigua, Alianza y Alajuelense.

Alianza es tercero con cuatro puntos, separado del segundo puesto (Antigua, que tiene un partido más); mientras que Alajuelense ocupa la cuarta posición con tres unidades.

La Liga depende de sí misma, porque este jueves visita al equipo salvadoreño y el próximo miércoles recibirá al Antigua de Guatemala, pero no puede trastabillar.

Liga Deportiva Alajuelense visita este jueves 21 de agosto a Alianza, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva LN)

El peor escenario para el bicampeón de la Copa Centroamericana sería perder esta noche. Ese resultado se traduciría en la eliminación, algo que a Óscar Ramírez ni siquiera le pasa por la mente.

“Nosotros no estamos pensando así, sería una forma mediocre y creo que nos hemos preparado bien. Hemos tenido espacio para preparar bien este partido y en lo que menos pensamos es en eso. Pensamos en sacar los tres puntos y con la consigna de ir a disputar el último partido, el próximo miércoles contra Antigua”, expresó Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al partido.

Un vistazo al grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf Copiado!

Así marcha el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf, antes del partido entre Alianza y Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com/Concacaf.com)

¿Dónde puedo ver el partido Alianza vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Alianza y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por ESPN y también estará disponible en la aplicación Disney+.

Le recordamos que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el rlato final.

Mientras que los amantes de la radio tienen la oportunidad de sintonizar el cotejo en su emisora de preferencia, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Liga Deportiva Alajuelense sabe bien lo que tiene que hacer -y lo que no puede- este jueves en el Estadio Cuscatlán. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Los últimos resultados entre Alianza y Alajuelense Copiado!

Desde 2022, Alianza y Alajuelense se han enfrentado en tres ocasiones, con un saldo de tres triunfos rojinegros:

7 de setiembre de 2022: Alajuelense derrotó 0-1 a Alianza en El Salvador

13 de setiembre de 2022: Alajuelense derrotó 2-0 a Alianza en Costa Rica

20 de agosto de 2024: Alajuelense derrotó 1-2 a Alianza en El Salvador

Óscar Ramírez, el técnico de Alajuelense habla del partido contra Alianza (video) Copiado!

Óscar 'Macho' Ramírez da sus impresiones antes del partido Alianza vs. Alajuelense

Ernesto Corti, el técnico de Alianza habla del partido contra Alajuelense (video) Copiado!

“Alajuelense es un rival importantísimo que ha estado en las últimas dos finales y las ha ganado, pero nosotros estamos bien, tranquilos. Hemos entrenado bien y venimos haciendo las cosas bien en este torneo, vamos a enfrentar el partido como corresponde”, expresó Ernesto Corti.

Las impresiones de Ernesto Corti antes del partido entre Alianza y Alajuelense

Santiago van der Putten reveló qué les pide Óscar ‘Macho’ Ramírez Copiado!

Santiago van der Putten tiene buenos recuerdos en el Cuscatlán

“Con él hemos trabajado mucho en el orden táctico, en el orden defensivo, pero también en el desarrollo individual, desde la táctica hasta el atrevimiento, las ganas, el encarar y que cada uno seamos líderes de nuestra posición, y que eso nos acerque más a lograr los tres puntos”, destacó Santiago van der Putten. El artículo completo puede leerlo en este enlace.

Alajuelense tiene 27 años sin perder contra equipos de El Salvador Copiado!

Según datos proporcionados por Concacaf, Alajuelense se ha enfrentado 33 veces contra equipos de El Salvador, con un récord de 19 triunfos, 9 empates y 5 derrotas.

Fueron dos victorias en la Copa Centroamericana, 11 veces en la Concacaf Copa de Campeones (6 ganes, 2 empates y 3 derrotas), 4 veces en la Scotiabank Liga Concacaf (3 ganes y 1 empate), 8 veces en Copa Fraternidad Centroamericana (3 ganes, 3 empates y 2 derrotas), 2 triunfos en el Torneo Grandes de Centroamérica y 6 veces en Copa Interclubes (3 ganes y 3 empates).

Además, indica que la última vez que cayó ante un equipo de El Salvador fue hace 27 años, contra Luis Ángel Firpo (2-3) en la segunda Ronda del Grupo II de la Concacaf Copa de Campeones, el 14 de mayo de 1998, en el Estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, en territorio cuscatleco.

Alajuelense anuncia el partido contra Alianza Copiado!

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Copa Centroamericana

🆚 Alianza

🕒 8:00p.m

🏟 Est. Cuscatlán

📺 ESPN#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/5L6jK3WPE1 — Alajuelense (@ldacr) August 21, 2025

Alianza anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

