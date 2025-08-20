Alajuelense vs. América de México: Esta es la única forma de ver a las leonas en ‘Concachampions’

Liga Deportiva Alajuelense dice presente por segundo año consecutivo en la Copa de Campeones W de Concacaf y, en esta ocasión, su estreno es nada más ni nada menos que contra el América de México.

En su condición de octacampeonas nacionales, las leonas de la Liga representan al fútbol femenino de Costa Rica en esta competición internacional. Y su estreno es este miércoles 20 de agosto, a partir de las 8:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Noelia Bermúdez dijo que la edición pasada de la Concachampions para ellas fue un aprendizaje tanto para jugadoras como cuerpo técnico y que eso llevó a que en Alajuelense se modificaran muchas cosas a partir de este año, en la forma de trabajar incluso.

“Creo que durante la pretemporada, nuestro enfoque estuvo en venir a Concacaf, en competir y creo que así se ha trabajado. Sabemos que el año pasado, sobre todo en México, en los dos partidos, lo que nos pesó mucho fue la parte física, que al final no estar acostumbradas a una alta intensidad nos afectó muchísimo.

”Y que por ahí del minuto 60 o 70, ya el cuerpo no respondía de la misma forma. Y al final, cuando uno como jugadora no está bien físicamente, porque el partido demanda ese tipo de exigencias, es cuando se empiezan a tomar ese tipo de decisiones”, manifestó Noelia Bermúdez.

Wílmer López coincide con la apreciación de la guardameta. El técnico de las leonas recalcó que en la edición pasada se dieron cuenta de que les jugaron bien durante unos 65 minutos a sus rivales y que ya en el cierre fue donde el equipo flaqueó.

“Se le dio énfasis a la parte física y a la parte de fuerza, toda esa parte durante estos seis o siete meses. La participación en los partidos es importante y tal vez no la tuvimos en estos siete meses, pero sí la intensidad en los trabajos de los entrenamientos varió mucho”, aseguró Wílmer López.

Así promociona Liga Deportiva Alajuelense el partido contra el América de México. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Además, contó que desde principios de año se les dejó muy claro a las futbolistas que aunque no había claridad con respecto al campeonato nacional, debían tener una intensidad muy fuerte en los entrenamientos.

“Es la base que nos va a dar para poder enfrentar este tipo de partidos como el de este miércoles, no solo aguantar 65 minutos, sino llegar a los 90 dándole pelea tanto defensiva como ofensivamente. Y esperemos verlo reflejado en la cancha”, citó el Pato.

Alajuelense llega a este debut en Concachampions después de cuatro partidos en Panamá, donde ganó la Copa Interclubes Femenina de Uncaf; más cuatro juegos del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina.

Para no perderse el partido entre Alajuelense y América, usted puede ir al Estadio Alejandro Morera Soto. Las entradas cuestan ¢2.000 y puede adquirirlas en boleterialaliga.com.

Si quiere ver el juego, pero se le complica ir hasta la Catedral, el partido entre las leonas y las águilas será transmitido a través de la aplicación Disney+.

Liga Deportiva Alajuelense fijó precios accesibles para el partido contra América, en la Copa de Campeones W de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¡HOY JUEGA EL AME! 🦅 pic.twitter.com/3eOQQyWCWp — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 20, 2025

Segundo día de preparación en Costa Rica 🦅⚽️



Ve el entrenamiento completo en Youtube:

📺 https://t.co/9cuTPUwhX4 pic.twitter.com/u5DBEMwqKX — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 20, 2025

Tras lo que fue la primera Copa Oro W de Concacaf en 2024, la Confederación anunció su siguiente paso estratégico en el fútbol femenino: el lanzamiento de la Copa de Campeones W de Concacaf, el primer campeonato continental oficial de clubes femeninos en la región.

Se trata de una competencia anual que reúne a los mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para coronar al campeón regional de clubes femeninos.

El torneo también se torna como el único camino para que los clubes de la región Concacaf se clasifiquen para la nueva Copa de Campeones Femenina de la FIFA y la Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA.

NJ/NY Gotham FC ganó la edición inaugural 2024/25 al vencer en la Final a Tigres UANL Femenil.

La Copa de Campeones W de Concacaf 2025/26 comienza con una fase de grupos de diez clubes. En esta etapa inicial, los equipos fueron sorteados en dos grupos de cinco, y cada club enfrentará una vez a los otros cuatro en su grupo, para un total de cuatro partidos por equipo (dos en casa y dos de visitante).

Grupo A

Club América Femenil (México)

Orlando Pride (EE. UU.)

CF Pachuca Femenil (México)

Liga Deportiva Alajuelense (Costa Rica)

Chorrillo FC (Panamá)

Grupo B

NJ/NY Gotham FC (EE. UU.)

Washington Spirit (EE. UU.)

CF Monterrey Femenil (México)

Vancouver Rise FC Academy (Canadá)

Alianza FC Women (El Salvador)

Al finalizar la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, donde se definirá quiénes jugarán el partido por el tercer lugar y cuáles clubes acceden a la apetecida gran final.

