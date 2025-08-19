Alajuelense quiere hacerlo bien en Concacaf contra un gigante de México

Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta este miércoles 20 de agosto a un reto de alto nivel en su historia en el fútbol femenino. El equipo costarricense dirá presente por segundo año consecutivo en la Copa de Campeones W de Concacaf y en esta ocasión se estrena contra un gigante del continente: el América de México.

Este encuentro es catalogado por la guardameta de Alajuelense, Noelia Bermúdez, como una oportunidad histórica, porque enfrenta a las actuales octacampeonas nacionales contra el equipo que ella misma considera “el mejor de México”.

Con los pies en la tierra, pero con la ilusión de hacerlo bien, este partido de las leonas marca su inicio en una fase de grupos que pondrá a prueba el crecimiento de las monarcas del fútbol femenino costarricense frente a potencias del área.

A pesar de la magnitud del rival, el director técnico de las leonas, Wílmer López, se mostró optimista sobre el momento en que llega el equipo.

El “Pato” destacó que el equipo ha tenido una preparación adecuada, con ocho partidos previos entre la Copa Interclubes de Uncaf Femenina y el Torneo de Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina. Según él, eso les permite llegar con buen ritmo a esta competencia.

Mariela Campos ensaya un remate en el último entrenamiento previo al partido entre Liga Deportiva Alajuelense y América, en la Copa de Campeones W de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Wílmer López, consciente del nivel de su oponente, hizo hincapié en la responsabilidad que tienen sus jugadoras de dar lo mejor de sí.

“Sabemos la gran responsabilidad y la obligación que tenemos de hacer las cosas mejor de lo que tal vez se hicieron en el torneo pasado”, afirmó, haciendo referencia a la experiencia que tuvo Alajuelense en la edición anterior de la Concachampions femenina.

Para el entrenador, este no es solo un partido, sino una oportunidad para demostrar el progreso del equipo.

“Cada vez que se enfrente a un rival de esta índole, pues que ese distanciamiento se vaya cada vez acortando”, comentó Wílmer López en la conferencia de prensa previa al juego, organizada por Concacaf, y a la que solo acudió La Nación.

Su meta es que Alajuelense se muestre como un equipo “mejor parado, con más argumentos, complicándole la vida” al rival, sin importar la diferencia de nivel entre las ligas.

El “Pato” López también extendió una invitación a la afición manuda para que apoye a las jugadoras en este trascendental partido.

“Va a ser una noche bonita, agradable, esperemos que llegue una cantidad importante de aficionados. Ojalá el aficionado se haga presente, venga, disfrute, porque va a ser un muy buen partido”, destacó.

Listas para un duelo de alta intensidad

Desde el arco, Noelia Bermúdez comparte la emoción y el respeto por el rival. La experimentada guardameta reconoció que hubo cierta preocupación al inicio de la temporada por la falta de ritmo, pero que la reciente participación en la Uncaf y los partidos del campeonato nacional las han preparado para este desafío.

“Somos muy realistas, personalmente creo que América es el mejor equipo de México y no de ahorita, sino desde hace varios torneos. A mí me encanta ver fútbol y sé que en los últimos torneos allá en México el América no ha quedado campeón por detalles que pasan en fases finales, pero que a lo largo del torneo ha sido un muy buen equipo”, comentó Noelia Bermúdez.

No obstante, la portera aseguró que, pese a la calidad del rival, las leonas de la Liga no se darán por menos y jugarán con la convicción de hacer respetar su Catedral.

Wílmer López y Noelia Bermúdez brindaron sus impresiones en el Estadio Alejandro Morera Soto, en la víspera del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y América, en la Concachampions femenina. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Estamos claras que estamos en nuestra casa, que no nos vamos a dar por menos. Sabemos que será un partido muy duro y hemos trabajado para estar a la altura del torneo”, sentenció.

Al igual que su entrenador, ella hizo un llamado a los seguidores rojinegros para que acompañen al equipo, como siempre lo hacen.

“Es reiterarle a la afición el compromiso y la entrega que siempre nos ha caracterizado y verlo como una oportunidad de recibir acá a un club histórico como el América.

”Yo creo que a cualquier aficionado al fútbol no le gustaría perderse este tipo de partidos y lo que prometemos es eso, que va a ser un gran juego, que esperemos que sea una noche bonita, que el clima nos ayude y que la gente se haga presente", apuntó Noelia Bermúdez.

El pulso entre Alajuelense y América está pactado para las 8:06 p. m. de este miércoles 20 de agosto, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Las entradas se encuentran disponibles en boleterialaliga.com y tienen un costo de ¢2.000.

La ‘Concachampions’ femenina Grupo A: Alajuelense, América, Chorrillo, Orlando Pride y Pachuca. Grupo B: Alianza, Gotham FC, Monterrey, Washington Spirit y Vancouver Rise FC Academy.

