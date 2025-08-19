Puro Deporte

Alajuelense quiere hacerlo bien en Concacaf contra un gigante de México

Liga Deportiva Alajuelense y el América de México se enfrentarán este miércoles 20 de agosto en la Copa de Campeones W de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta este miércoles 20 de agosto a un reto de alto nivel en su historia en el fútbol femenino. El equipo costarricense dirá presente por segundo año consecutivo en la Copa de Campeones W de Concacaf y en esta ocasión se estrena contra un gigante del continente: el América de México.








