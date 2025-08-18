El adiós de Manjrekar James a Alajuelense fue como ningún otro (vea lo que hizo)

Manjrekar James ya no es más jugador de Liga Deportiva Alajuelense y la decisión le duele en el alma al defensor canadiense que no se quería ir de un club del que desde hace tiempo confesó que se enamoró.

Este caso no pasa desapercibido, porque a diferencia de las despedidas habituales, el futbolista sorprendió a propios y extraños con un mensaje poco común en sus redes sociales, que incluyó una original dinámica para sus seguidores.

Alajuelense anunció el pasado jueves que Manjrekar James dejó de formar parte del equipo. Su salida era algo que se veía venir, pues el jugador no calzaba en los planes del técnico Óscar Ramírez.

De hecho, la decisión de no contar con él se tomó desde inicios de año, cuando el entonces entrenador Alexandre Guimaraes le comunicó a la gerencia deportiva que era mejor usar su plaza de extranjero en un jugador ofensivo.

Manjrekar James llegó a Liga Deportiva Alajuelense en enero de 2024. (Alonso_Tenorio)

Esto propició que Manjrekar James fuera cedido a préstamo al Santos y en ese momento resultó muy llamativo que él dijo que aceptó por amor a la Liga. De esa forma, el club liberó un espacio para la llegada del extremo colombiano Jeison Lucumí.

Manjrekar James retornó a Alajuelense y aunque hizo pretemporada con el “Macho”, con él no hubo marcha atrás. El técnico no lo iba a usar y se estuvieron barajando opciones, hasta que el finiquito del contrato se convirtió en una salida amistosa.

El canadiense no se había pronunciado hasta este lunes, cuando publicó una historia en su cuenta de Instagram con un emotivo y sincero mensaje.

“Muchas gracias por todo el apoyo durante este tiempo. Me hubiera gustado continuar en la Liga, pero en esta ocasión no fue posible. Como muestra de agradecimiento quiero regalar dos camisas de la Liga con mi nombre a mis seguidores”, escribió Manjrekar James.

Ahí mismo anotó que quienes deseen participar, únicamente deben darle like a esa historia y se comprometió a que este martes se comunicará con los ganadores.

Si usted quiere participar en esa dinámica de despedida, puede encontrar al futbolista en Instagram como @mjayyy08, seguirlo y seguir la instrucción que él mismo posteó.

Esta es la historia que publicó Manjrekar James en su cuenta de Instagram. (Instagram Manjrekar James/Instagram)

