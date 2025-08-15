Puro Deporte

Alajuelense anuncia salida de un futbolista

Liga Deportiva Alajuelense y un jugador firmaron el finiquito de contrato

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense y un futbolista que tenía contrato con el equipo separan sus caminos. Él no estaba en los planes de Óscar “Macho” Ramírez.








Fanny Tayver Marín

