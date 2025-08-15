Alajuelense anuncia salida de un futbolista

Liga Deportiva Alajuelense y un futbolista que tenía contrato con el equipo separan sus caminos. Él no estaba en los planes de Óscar “Macho” Ramírez.

No se sabía qué iba a pasar con él, si se marcharía a otro club, o si se pondría fin a la relación contractual. Lo única certeza era que no iba a jugar y por más que él no quería salir de Alajuelense, no le quedó otra salida.

Alajuelense dio a conocer este 14 de agosto que el defensor canadiense Manjrekar James ya no forma parte del club.

“Agradecemos su compromiso por los colores”, indicó la Liga en sus redes sociales, al anunciar la salida del defensor que aunque se había declarado enamorado de Alajuelense, desde el torneo pasado ya no estaba en planes.

Manjrekar James se marchó de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

Porque con Alexandre Guimaraes, se percataron de que esa plaza de extranjero que él tenía perfectamente la podían usar en un hombre de corte ofensivo, de modo que lo enviaron a préstamo a Santos, liberando un espacio para la contratación de Jeison Lucumí.

Ahora, con Óscar Ramírez en el banquillo de Alajuelense, Manjrekar James tampoco entró en planes. El desenlace de esta historia fue el finiquito del contrato.

Los rojinegros aún no dan por cerrada su planilla, pues el mercado está abierto hasta el 18 de setiembre.

