Puro Deporte

Carlos Vela evacúa dudas sobre delanteros, refuerzos y salidas en Alajuelense

En Liga Deportiva Alajuelense afirman que no dan por cerrada su planilla hasta el 18 de setiembre, cuando cierra el periodo de inscripciones

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

La afición de Liga Deportiva Alajuelense quiere poner de su parte y hacer un intento por creerle al equipo, pero a la vez, la razón se impone ante lo que les dicta el corazón y la paciencia se agota, porque lo que hoy se ve en cancha no convence.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCarlos Vela
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.