Carlos Vela evacúa dudas sobre delanteros, refuerzos y salidas en Alajuelense

La afición de Liga Deportiva Alajuelense quiere poner de su parte y hacer un intento por creerle al equipo, pero a la vez, la razón se impone ante lo que les dicta el corazón y la paciencia se agota, porque lo que hoy se ve en cancha no convence.

El juego de Alajuelense deja más dudas que certezas. Aunque el liguismo también por experiencia propia sabe que de nada vale jugar bonito, arrastrar invictos, hacer récord de puntos y demás, cuando lo que verdaderamente pesa es llegar a la final y ganarla. Ese último partido es el más importante.

LEA MÁS: Alajuelense no está de acuerdo con decisión que le afecta

Antes del empate 0-0 entre Puntarenas FC y Alajuelense, el gerente deportivo del club, Carlos Vela, conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión.

En esa charla, el mexicano abordó algunos temas que hoy le quitan el sueño a los liguistas: el rendimiento del equipo, la salida de Manjrekar James, el futuro de sus delanteros y si habrá refuerzos.

Liga Deportiva Alajuelense intenta renovar el contrato de Washington Ortega y Celso Borges; mientras que Alberto Toril y Jonathan Moya necesitan encontrarse con el gol. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Del dicho al hecho: ¿Dónde están los goles?

La principal preocupación de la afición de Alajuelense es esa pelea que tiene el equipo con el gol.

Aunque la Liga tiene buenos pasajes con llegadas, son fugaces y no se traducen en goles. Ante eso, Carlos Vela fue directo al grano: “Tenemos que ser más contundentes”.

LEA MÁS: Michael Barrantes confiesa que se siente como un niño en su retorno a Alajuelense

Si bien reconoce que el equipo tiene momentos con chispazos, también admite que la inconsistencia es un problema que el cuerpo técnico, liderado por Óscar Ramírez, está trabajando para resolver.

“Óscar es un tipo con una jerarquía contrastada, una persona que trabaja todo el tiempo por el bien del club”, aseguró Vela, reafirmando la confianza en el estratega. Para él, la presión por los resultados es normal en un club tan grande como Alajuelense, pero no duda de que el “Macho” está haciendo “todo lo posible por sacar el equipo adelante”.

Los ojos de la afición se posan también en los delanteros. Alberto Toril y Jonathan Moya están en una racha de sequía. Y por momentos, pareciera que la ansiedad les gana.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez fue muy sincero al decir qué le falta hoy a Alajuelense

Carlos Vela no es ajeno a esta situación y lo tiene claro: “Son jugadores que tendrían que mantener ese rendimiento y mejorarlo”, apuntó en los micrófonos de Columbia, Teletica Radio y Monumental.

Sin embargo, también enfatizó que la falta de gol no es solo responsabilidad de los atacantes, sino un problema “colectivo” que requiere que todo el equipo genere más oportunidades.

La verdad tras la salida de Manjrekar James

Una salida que estaba claro que solo era cuestión de tiempo para que se concretara en este mercado de fichajes era la salida del defensor canadiense Manjrekar James.

El gerente deportivo de Alajuelense explicó que en este caso, se pensó que ocupar una plaza de extranjero en una persona que probablemente no estaba en principio considerado como titular, podría ser mejorable.

Porque esta decisión abre nuevas posibilidades para hacer ajustes en la nómina con algún futbolista en otra demarcación.

LEA MÁS: ¿Volvería a jugar en Alajuelense? Alex López responde sin rodeos

“La idea es mejorar el equipo y mientras el mercado esté abierto estamos trabajando para tener el mejor equipo posible”, sentenció.

Carlos Vela también aprovechó para responder a los rumores que vinculan a jugadores como el paraguayo Renzo Carballo y el panameño Everardo Rose con el club.

El gerente deportivo de la Liga negó acercamientos formales con ambos, aunque reconoció su calidad. De Rose, destacó su “buena Copa Centroamericana” y de Carballo, los “goles en el partido contra Heredia”.

Pese a la negativa, dejó la puerta abierta a cualquier movimiento si se dan las circunstancias.

Carlos Vela fue anunciado el 11 de junio como el nuevo gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Los casos de Doryan Rodríguez, Celso Borges y Washington Ortega

Doryan Rodríguez tuvo sus primeros minutos en esta temporada y aunque no anotó, evidenció que tiene toda la intención de buscar protagonismo.

Si no había jugado, fue simplemente por “decisión técnica”, no por lesión. Carlos Vela le ve potencial y vislumbra un “futuro importante” y “calidad probada”.

El gerente deportivo de Alajuelense también se refirió a la puesta en marcha de la misión renovación de contrato con el guardameta uruguayo Washington Ortega y el capitán de la Liga, Celso Borges.

“Ellos están contentos en el club, el club está contento con ellos y dejaremos que las cosas sigan fluyendo”, apuntó el mexicano, con el mensaje claro de que ambos jugadores son “fundamentales” para el equipo y que él espera que continúen en la institución.

Mientras el club trabaja en varios frentes, la afición espera que las palabras de Carlos Vela se traduzcan en un mejor rendimiento en la cancha.

“Nosotros seguimos abiertos, seguimos con la posibilidad de reforzar al equipo y estamos trabajando en ello. El jugador que pueda llegar a la Liga tiene que ser un perfil contrastado y que venga a ser determinante y mejor de lo que hoy tenemos”, afirmó Carlos Vela en Tigo Sports.

El tiempo corre y la presión aumenta para un equipo que, a pesar de las buenas intenciones, aún no logra convencer. Y carga sobre su espalda ese peso con la necesidad urgente de ser campeón nacional.

Alajuelense

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.