Michael Barrantes confiesa que se siente como un niño en su retorno a Alajuelense

Michael Barrantes tiene varias semanas de nuevamente ser parte de Liga Deportiva Alajuelense, pero no había brindado declaraciones al respecto, hasta que lo hizo de una manera bastante peculiar.

Ocurrió en el partido de la U-13 entre la Liga y Puntarenas FC, que terminó con una victoria rojinegra de 2-0 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con goles de Arnold Fallas y Antonio Arguedas.

Ese juego se transmitió a través del Facebook de Alajuelense y cuando se terminó, el periodista del club, Daniel Sanabria, realizó algunas entrevistas.

Conversó tanto con el técnico de esa categoría, Manuel Ramírez, como con su asistente, Michael Barrantes. Fue toda una anécdota, incluso hasta el propio comunicador de la Liga le dijo al exjugador que eso prácticamente era una exclusiva en esa transmisión en vivo.

El primero en hablar sobre Michael Barrantes fue el entrenador de la U-13, quien confesó que ellos tienen mucha química, porque comparten la idea de juego y ven el fútbol de una manera muy similar.

Michael Barrantes hoy tiene una misión distinta en Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

“Aparte de que tampoco hay que esconderlo, tenemos una amistad muy cercana fuera de cancha. Eso facilita mucho el trabajo. Y claro, yo un privilegiado y un bendecido con que les inculque tanta experiencia de lo que él vivió como jugador a todos estos futbolistas. El complemento está y no puede haber un mejor asistente”, indicó Manuel Ramírez.

Luego fue Michael Barrantes quien pasó por los micrófonos, convertido en el asistente técnico de la U-13 de Alajuelense.

Apuntó que lo primero que quería hacer era felicitar a los chicos que siempre se desempeñan de buena forma, que tienen muchos deseos y hambre de aprender y crecer. Y que hoy, desde un lado distinto del fútbol, él se siente exactamente igual.

“Contento, ilusionado, emocionado y agradecido con el profe Manu por darme la oportunidad de trabajar al lado de él, porque es un gran profesional, es una gran persona, está muy preparado y tiene mucho deseo, muchas ganas de enseñar a los chicos que es lo más importante y feliz de poder disfrutar de esta nueva aventura”, manifestó Michael Barrantes.

Después de una carrera tan extensa, llegó su retiro oficial a los 41 años, cuando él lo decidió, no cuando nadie lo obligó a hacerlo.

Hace un par de meses, jugaba con Santa Ana en la máxima categoría y hace unos pocos días se encontraba en Seven Pro League, en un uno a uno con Júnior Díaz.

Colgar los tacos no parece fácil para alguien con más de 20 años de carrera como futbolista profesional, pero él ya asimiló que su carrera cambió a un rol completamente distinto en el balompié.

“Yo creo que cuando uno viene preparándose, uno viene entendiendo y no en un corto tiempo cercano a lo que puede ser el retiro definitivo. Uno vive tranquilo, uno vive más feliz, uno acepta más rápido las nuevas aventuras y la verdad que feliz, tranquilo.

”Estamos contentos, estamos agradecidos con toda la institución por brindarme la oportunidad de continuar acá trabajando, de aprender muchísimo, porque esto es totalmente otro mundo a lo que uno está acostumbrado en fútbol profesional", apuntó Michael Barrantes.

Ahora le toca a él enseñar y admite que no es fácil, porque al trabajar en liga menor se debe tener mucho tacto y estar pendiente de esos pequeños detalles para dirigir a los niños, para trabajar con ellos.

“Estoy agradecido con Dios, contento, siempre estoy sumamente agradecido con mi familia, en especial con mi esposa Andrea (Apú), que es la que me ha apoyado siempre, junto con mis dos hijos (Arjen y Enzo) y ahora disfrutando de esta nueva experiencia, esta nueva aventura y la verdad que me siento como ellos, como un niño, aprendiendo de este nuevo vivir”, concluyó Michael Barrantes.

