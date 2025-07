Michael Barrantes ficha de nuevo con Alajuelense

Michael Barrantes regresa a Liga Deportiva Alajuelense de forma oficial, porque podría decirse que, de cierta manera, después de que el club no renovó su contrato hace un año y jugó con Puntarenas FC y Santa Ana, el experimentado futbolista de 41 años en realidad nunca se fue.

Aunque militaba en otros clubes, el mediocampista acudía con frecuencia a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, por una razón de peso.

Él disfruta al máximo ver entrenar y jugar a su hijo, Arjen Barrantes. Incluso, hace unos días fue uno de los padres de familia que viajaron con los cachorros de la U-13 de Alajuelense a Punta Cana, en República Dominicana, para disputar MICFootball, uno de los torneos juveniles más prestigiosos de fútbol base.

De vuelta al país y tras las vacaciones de los cachorros, las prácticas se reanudan en el semillero rojinegro. Y una de las novedades es que Michael Barrantes se estrena desde este viernes como asistente técnico de la U-13 de Alajuelense, equipo que tiene como entrenador a Manuel Ramírez.

Su primer día como asistente técnico es este viernes en horario vespertino, pero en realidad, La Nación sabe que desde el jueves fue presentado ante los jugadores de esa categoría y comenzó dándoles algunos tips importantes.

Su intención es transmitir muchos de sus conocimientos y experiencias a los jóvenes futbolistas en formación.

El 18 de julio de 2023, cuando fue su presentación oficial como futbolista de Alajuelense, La Nación le consultó que en el CAR hay muchos niños que sueñan con ser futbolistas y que esa carrera no siempre es larga y cuál secreto les podía compartir él para que se reflejen en su espejo.

Michael Barrantes fichó con Liga Deportiva Alajuelense a mediados de 2023. Hoy vuelve a ser parte del club, como pronosticó en aquel momento. (Jose Cordero)

En aquel momento, Michael Barrantes respondió que esa consulta lo llenaba de mucho compromiso, porque se salía del guión para hablar del proyecto de Alajuelense.

“Tengo que felicitar, y no quiero meter las patas, pero quiero felicitar de todo corazón a don Joseph (Joseph) y a todas esas personas que trabajan a su alrededor, por lo que hoy tienen, por lo que están haciendo por esos niños, por todos nosotros, pero en especial por esos niños, es de levantarse, aplaudirlo y quitarse el sombrero.

”Acá, desde mi punto de vista, no es solo pensando en fútbol. Es de sacar a muchos niños de situaciones difíciles, que no sé cuáles serán, pero eso es de alabar, es de aplaudir. Ojalá que si no todas las instituciones pueden llegar a tener lo que hoy tiene la Liga y tenemos nosotros, ojalá puedan aportarle el granito de arena a lo que está haciendo la Liga al colaborar con estos niños", citó Michael Barrantes en esa ocasión.

Acababa de enterarse de que en el CAR había varias familias, mamás y papás con sus hijos en el complejo.

“No solo ayudan al hijo en la parte deportiva y educativa, sino que trajeron a la mamá, ofreciéndole un trabajo, que no quiero meter las patas, pero es remunerado, aparte de que viven acá. Es un tema de sociedad, de rescatar a muchos niños de bajos recursos, que es obligado estudiar, que no es solo jugar fútbol.

”Porque acá el proyecto no busca sacar solo futbolistas. Lo que busca este proyecto es hacer personas de bien, es que las sociedad tenga más personas de bien, eso es de aplaudir, de admirar. Y ojalá que después del fútbol, tiro la cañita, como dicen y pueda yo trabajar con un montón de niños que me enorgullece y me gustaría poder ayudar”, mencionó esa vez.

Solo era cuestión de tiempo, y aquellas palabras se volvieron realidad, porque hoy, Michael Barrantes forma parte del staff de cuerpos técnicos de las divisiones menores de Alajuelense.

En el caso de su hijo, Arjen, el talento de 12 años no estará con su papá en la U-13, pues ahora subió a la U-14 de la Liga.

