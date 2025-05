Arjen, el hijo de Michael Barrantes, cambió el partido de Alajuelense

Arjen Barrantes marcó un antes y un después en el partido donde se definía el título de la categoría U-13 en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Fue una final sumamente reñida entre Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos, que acabó 2-2 en tiempo regular y tuvo que resolverse en penales. En esa instancia, los cachorros de la Liga se dejaron el cetro, por 4-2.

Michael Barrantes veía la final con el corazón en la mano, como todos los papás que estaban ahí. Cuando su hijo Arjen ingresó, la Liga empezó a tener más movilidad y el cachorro estaba tan metido en el partido que celebró todos los duelos individuales que ganaba.

“Orgulloso de mis compañeros, sabíamos que íbamos a ganar esto. Fue difícil, pero lo sacamos, lo sacamos... Así tiene que ser. El profesor me dijo que él sabía que yo iba a cambiar el partido, que él sabe qué tipo de jugador soy, y yo también lo sé.

”Soy uno de los que cambia el partido y yo sé que mis compañeros me ayudan a hacer eso”, afirmó Arjen Barrantes en la transmisión de esta final que pasó por el Facebook de Alajuelense.

La U-13 de Liga Deportiva Alajuelense ganó la final en penales. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El jugador de 12 años tiene mucho carácter, como herencia de su padre. Y en cancha, se transforma.

“Así soy yo, si yo hago eso, se los transmito a mis compañeros y ellos lo hacen. Y al final terminamos ganando y a seguir, en la Supercopa va a ser igual, voy a tener el mismo carácter, mis amigos y mis compañeros van a ser iguales y vamos a meter. Le dedico esto a todos los manudos, ¡vamos!”, afirmó con euforia total.

Arjen Barrantes consiguió un título más con Liga Deportiva Alajuelense y lo celebra al lado de su hermano Enzo, y de su papá, Michael Barrantes. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

A Arjen no solo llegaron a verlo y a apoyarlo sus padres Michael Barrantes y Andrea Apú, porque ahí también se encontraba su hermano Enzo, de ocho años y bien vestido con la camisa rojinegra. Además, fue a verlo su abuelita, Maribel Rojas.

Mientras que Arjen recibía la medalla de campeón con la Liga, Enzo estaba ahí, metido en plena premiación y también brindó sus impresiones.

“El partido estuvo muy bravo, mi papá estaba vuelto loco y hasta se enojó conmigo de que no estaba ahí con él y me regañaba. Me decía que me fuera donde mi mamá, me regañaba y me regañaba”, citó Enzo Barrantes.

Arjen Barrantes acababa de recibir su medalla de campeón U-13 con Liga Deportiva Alajuelense y ya estaba pensando en la Supercopa. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Al igual que su padre y su hermano mayor, él también juega fútbol, en una academia. ¿Quién será mejor?

La respuesta de esa pregunta Enzo la tiene clarísima: “Yo soy el mejor, claramente”.

¿Qué ha pasado hasta ahora en las finales de liga menor?

Categoría U-21: Alajuelense campeón y San Carlos subcampeón, con marcador global de 2-0.

Categoría U-17: Alajuelense campeón y Santa Ana subcampeón, con marcador global de 7-0.

Categoría U-15: Alajuelense campeón y Sporting subcampeón, con marcador global de 7-2.

Categoría U-14: Alajuelense campeón y Herediano subcampeón, con marcador global de 10-3.

Categoría U-13: Alajuelense campeón y San Carlos subcampeón. Marcador global de 2-2. Desempate 4-2 en penales.

