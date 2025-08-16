Puntarenas FC vs. Alajuelense: Hora y canal para ver hoy este partido imperdible

Liga Deportiva Alajuelense visita a Puntarenas FC este sábado 16 de agosto, a las 6 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo de Apertura 2025.

¿Por qué ahí? Puntarenas FC tenía dos opciones para definir la sede de este duelo ante la Liga. El juego podía programarse en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, pero a puerta cerrada; o buscar una sede alterna para contar con presencia de público.

La dirigencia naranja optó por lo segundo, a pesar de que tienen claro que también resulta difícil que este partido deje ganancias.

En lo deportivo, Puntarenas FC y Alajuelense tienen la clara intención de no dar otro paso en falso. Eso hace que el juego de esta tarde - noche resulte realmente imperdible.

La Liga viene de llevarse tremendo colerón, porque a pesar de que el domingo pasado protagonizó el partido en el que mejor se ha visto hasta ahora en este arranque de temporada, perdió 0-1 contra Herediano, en el Estadio Alejandro Morera Soto, con un penal cobrado por Marcel Hernández.

Mientras que Puntarenas FC también sufrió una decepción en su presentación anterior, porque llevaba una ventaja de 0-2 en visita ante Guadalupe y terminó perdiendo 3-2.

Después de esos dos resbalones, Alajuelense y Puntarenas FC contaron con una preciada semana larga para ajustar detalles.

“Los compañeros están conscientes de que el sábado tenemos que ir a ganar, a sacar los tres puntos. Y nos estamos preparando de la mejor manera, sabemos que no va a ser un partido fácil y vamos a ir con todo”, manifestó el futbolista rojinegro Alejandro Bran.

Además, afirmó que ya cayeron en cuenta de que tienen que ser más cuidadosos en los pequeños detalles durante los partidos.

“Porque la mayor parte del tiempo estamos dominando el juego y por descuido se nos van los tres puntos. Creo que cada uno es responsable y cada uno ha tomado en cuenta que no podemos regalar nada, porque los otros equipos tampoco nos regalan nada”, destacó.

Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan este sábado 16 de agosto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras que el técnico de Puntarenas FC, César Alpízar comentó a través de la oficina de prensa del club naranja que durante esta semana, su equipo tuvo una preparación muy buena.

“Sabemos que Liga Deportiva Alajuelense es un gran equipo, un equipo que viene haciendo las cosas bien. Nosotros concentrados para tratar de hacer las cosas lo mejor posible”, apuntó César Alpízar.

También se refirió a lo sucedido el fin de semana anterior, en esa derrota contra “El equipo de la rosa”.

“Tuvimos un gran primer tiempo, tenemos que ajustar el tema de los segundos tiempos, pero venimos haciendo buen fútbol y estamos concentrados en lo que viene y poder hacer las cosas de la mejor manera”, expresó el timonel del Puerto.

¿Dónde puedo ver el partido Puntarenas FC vs. Alajuelense?

El partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por Tigo Sports. En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y cuando se acabe el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el duelo entre naranjas y rojinegros en la emisora de su preferencia: Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM).

Alajuelense anuncia el partido contra Puntarenas FC

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Jornada 4 / Apertura 25’

🆚 PFC

🕒 6:00p.m

🏟 Est. Ernesto Rohrmoser

📺 TIGO SPORTS



Presentado por: @BYDCostaRicaOfi #VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/XBjsK8mEJ5 — Alajuelense (@ldacr) August 16, 2025

Puntarenas FC anuncia el partido contra Alajuelense

Datos de interés previo al juego Puntarenas FC vs. Alajuelense

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), esta será la segunda vez que ambos conjuntos se medirán en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

El duelo anterior se convierte en un antecedente reciente, porque fue en la pasada semifinal del Torneo de Clausura 2025 con resultado de 0-0.

Óscar Ramírez y César Alpízar sostendrán un nuevo pulso desde el banquillo. (Rafael Pacheco/Fotografías)

Además, Alajuelense no cae en este reducto ubicado en Pavas desde marzo de 2023, en un duelo contra Sporting FC que finalizó 2-0.

Árbitros del partido Puntarenas FC vs. Alajuelense

Pablo Camacho al centro, asistido por William Chow y Marvin Meza. Cuarto árbitro: Juan Gabriel Calderón. VAR: Brayan Cruz. AVAR: Diego Salazar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Puntarenas FC vs. Alajuelense?

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.