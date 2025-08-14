Liga Deportiva Alajuelense trata de exprimir al máximo una de las pocas semanas largas que figuran en su calendario durante este semestre. ¿Cuándo juega la Liga?

A quienes empiezan a formularse esa consulta, les recordamos que el equipo de Óscar “Macho” Ramírez actuará de visita, condición en la que pareciera que le va mejor que en su propia casa, según la tendencia en este arranque.

¿Por qué? Porque los rojinegros abrieron su temporada competitiva 2025-2026 ganándole la Recopa a Herediano en Cartago; luego se estrenaron en el Apertura 2025 con una victoria de visita ante Sporting.

En el Morera Soto perdieron contra Plaza Amador de Panamá, en la Copa Centroamericana de Concacaf; después derrotaron a Guadalupe en la Catedral.

La Liga fue a Nicaragua y enderezó su camino en el torneo regional, al vencer a Managua FC, pero de vuelta a territorio nacional y en su propia casa, los manudos hicieron su mejor juego hasta ahora, pero su incapacidad para anotar les pasó factura y cayeron ante Herediano.

En su siguiente presentación, Alajuelense visitará a Puntarenas FC este sábado 16 de agosto, pero tenga presente que el partido pactado para las 6 p. m. no será en la Perla del Pacífico, sino que el encuentro se disputará en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

“La verdad que ha sido una semana muy provechosa, creo que los compañeros están conscientes de que el sábado tenemos que ir a ganar, a sacar los tres puntos. Y nos estamos preparando de la mejor manera, sabemos que no va a ser un partido fácil y vamos a ir con todo”, manifestó Alejandro Bran, en declaraciones proporcionadas por la Liga.

Liga Deportiva Alajuelense visitará el sábado 16 de agosto a Puntarenas FC. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Según el mediocampista, en esta semana sí ha habido más tiempo para que el “Macho” plantee la estrategia, ajuste detalles y que el sábado eso se refleje en el terreno de juego.

“Tenemos que ser más cuidadosos en los pequeños detalles que damos en el partido, porque la mayor parte del tiempo estamos dominando el juego y por descuido se nos van los tres puntos. Creo que cada uno es responsable y cada uno ha tomado en cuenta que no podemos regalar nada, porque los otros equipos tampoco nos regalan nada”, meditó Alejandro Bran.

El preparador físico de Alajuelense, Juan Carlos Barrantes, detalló que en estos días se procuran nivelar las cargas, con un poco de descanso para aquellos jugadores que venían con mucha carga; recuperar a los que presentaban molestias musculares y trabajar fuerte con los que no han tenido tanta participación.

“Para nadie es un secreto que hay jugadores no se han perdido casi ningún partido y con ellos hay que tener mucho cuidado, manejarlos con pinzas. Y, a partir de ahí, ir planificando día a día con los jugadores que no vayan participando, o que participen menos, y trabajar con ellos, hasta llegar al punto de que no se queden por debajo del resto”, detalló el preparador físico de la Liga.

El club cuenta con varias herramientas para tener datos exactos de cada jugador en las prácticas y en los partidos, como los GPS.

“Ahí prácticamente nadie se esconde del trabajo y todo este tema que mencionaba anteriormente de las cargas, de quien se vaya quedando alto y de quien se vaya quedando corto, lo manejamos por ahí para que ninguno se vaya quedando por debajo de lo que debería estar para cuando el profe lo necesite”, comentó Juan Carlos Barrantes.

Las entradas para el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense cuestan ¢15.000 en gradería de sol y ¢16.000 en gradería de sombra.

Próximos partidos de Alajuelense

Sábado 16 de agosto: Puntarenas FC vs. Alajuelense

Jueves 21 de agosto: Alianza vs. Alajuelense

Miércoles 27 de agosto: Alajuelense vs. Antigua

Sábado 30 de agosto: Saprissa vs. Alajuelense

Miércoles 3 de setiembre: Alajuelense vs. Cartaginés

Sábado 6 de setiembre: Pérez Zeledón vs. Alajuelense

Sábado 13 de setiembre: Alajuelense vs. Liberia

Martes 16 de setiembre: Alajuelense vs. San Carlos

