Un jugador podría marcharse pronto de Alajuelense

Hasta hoy no se han dado más anuncios sobre llegadas o salidas en Liga Deportiva Alajuelense, pero pareciera que pronto pueden surgir noticias con respecto a un hombre importante en el esquema de Óscar “Macho” Ramírez.

Se trata de un jugador que empezó este semestre siendo figura en ofensiva, con movimientos destacados, creando juego, asistiendo y anotando.

“Algo que puede pasar en esta ventana es con Creichel Pérez, es el chico del que tenemos bastantes cosas adelantadas. En el semestre pasado, a última hora se nos vino abajo una oportunidad interesante, pero esperamos algo antes de que cierre el mercado”, expresó el agente del jugador, José Luis Rodríguez, en Tigo Sports Radio.

En ese espacio, el representante adelantó que el destino de Creichel Pérez podría estar en el fútbol de Alemania.

“Ahí es donde creemos que el chico puede dar un salto. Hablamos con él, que esté enfocado, que siga trabajando día a día. Sí está en una olla de presión, en la institución Alajuelense es bastante complicada y compleja la situación de resultados, pero él tiene que ser fuerte, seguir trabajando y cada minuto que tenga a disposición tratar de hacer lo mejor”, apuntó Rodríguez.

También dijo que de marcharse, sería a un club germano de segunda división, donde el nivel realmente es alto.

Creichel Pérez es una de las fichas versátiles que tiene Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense. (Mayela López/Mayela López)

“Si usted se fija en los niveles de Football League Championship en Inglaterra y la segunda en Alemania, están en el top 15 de las ligas internacionales, a pesar de ser segundas divisiones”, comentó el agente de Creichel Pérez.

El sábado anterior, Óscar Ramírez elogió el desborde por los costados que genera este jugador en particular, aparte de su versatilidad, porque también puede desempeñarse como 10 y que con él puede solucionar diferentes situaciones en el campo sin necesidad de hacer un cambio.

Al entrenador de los rojinegros le agrada su inteligencia de juego, más la capacidad de anticiparse y buscar espacios. Según él, es un atributo que lo diferencia y que considera que lo ayudará a crecer aún más.

“Dios quiera que sea para mucho rato que lo tengamos por acá”, manifestó Óscar Ramírez. Sin embargo, el agente del jugador procura que pronto se convierta en legionario y trabaja para que sea en este mismo mercado.

