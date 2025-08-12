Doryan Rodríguez, sin minutos en Alajuelense, pero con ofertas dentro y fuera de Costa Rica

¿Qué pasa con Doryan Rodríguez? Después de la Recopa, tres partidos de campeonato nacional y dos de la Copa Centroamericana de Concacaf, el delantero de Liga Deportiva Alajuelense no ha jugado un solo minuto.

El atacante que fue a préstamo a clubes como Sporting y Puntarenas FC tiene contrato con los rojinegros hasta diciembre. El propio Óscar “Macho” Ramírez lo quiso de vuelta, al ser un jugador que le agrada, pero aún no lo ha enviado al campo.

Después de la derrota de Alajuelense contra Herediano (0-1) en el Estadio Alejandro Morera Soto, surgió un rumor de que el futbolista se reunió con el presidente del club, Joseph Joseph, para solicitarle el finiquito. Sin embargo, esa conversación nunca ocurrió.

Otra versión que empezó a circular es que el futbolista no quiere firmar la renovación de contrato, y que por eso, no ha visto acción.

Para ponerle punto final a las especulaciones, Ernaldo García, quien es el representante del delantero de Alajuelense, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

En una historia tanto en su cuenta de Facebbok como en su perfil de Instagram, el agente del jugador indicó que escribía ese mensaje con la intención de eliminar cualquier tipo de rumor sobre la renovación de Doryan Rodríguez.

“Si bien es cierto aún no se ha firmado la misma (renovación), sí quiero aclarar que ya estamos a un 95% de finalizar la misma. Solo estamos a un par de ajustes y listo. No cabe duda que el apoyo de parte de Liga Deportiva Alajuelense y la dirección deportivca para la continuidad de Doryan ha sido excepcional y digna de club grande”, apuntó Ernaldo García en el pronunciamiento.

Pero luego reveló que otros equipos quieren tener en sus filas al atacante de la Liga.

“No puedo negar que hay interés de clubes en Costa Rica, de dos clubes de jerarquía en Centroamérica actualmente jugando la Copa Centroamericana, y un club importante de USL Championship por los servicios del futbolista.

”Sin embargo, la primera opción la está teniendo Alajuelense por ese deseo del jugador de continuar con el club de sus amores desde pequeño, ética deportiva y un gran agradecimiento a la institución", aseguró Ernaldo García.

Óscar “Macho” Ramírez afirmó el domingo pasado en su rueda de prensa posterior al partido, que él decidió dejarse a Doryan Rodríguez en la planilla actual de Alajuelense por la proyección que le ve.

“Es un muchacho muy interesante con sus diagonales. Sí necesita ese aprendizaje de pivotear, de saber provocar situaciones. Doryan es interesante en poder fabricarse su gol, que hay delanteros que dependen de los extremos y los laterales, y hay otros que se fabrican el gol y no es fácil conseguir un jugadores de esos”, apuntó Óscar Ramírez.

Además, indicó que en el caso de los delanteros, está el típico 9 y que ha visto alrededor de 30 jugadores de las mismas condiciones, que necesitan de los laterales y los centros, por lo que hay que fabricarles los goles; pero que se necesitan para momentos importantes, cuando ya hay mucho desborde con centros.

Alajuelense visitará a Puntarenas FC el sábado 16 de agosto, a las 6 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

