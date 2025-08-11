Tras la derrota de Alajuelense ante Herediano, Santiago Van der Putten da una ‘Masterclass’ de autocrítica

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Santiago Van der Putten es una de las voces autorizadas de Alajuelense.

Santiago Van der Putten, defensor de Alajuelense y uno de los llamados al liderazgo manudo, habló con sinceridad y autocrítica luego de la pérdida del conjunto manudo contra Herediano 1 a 0.

El defensor no se anduvo con rodeos y le dio la cara a la afición.

“Que difícil, que difícil, no hay palabras porque todo sonaría como excusas. Tenemos que trabajar, estamos fallando, tenemos que estar mejor, tenemos que tener autocrítica, esto es lo único que podemos decir”, dijo Van der Putten.

El futbolista profundizó en que él no va a justificar lo que sucedió, de hecho solamente aceptó la culpa.

“No es culpa de nadie más que de nosotros, esto también lo digo a nivel personal. Dejamos ir el liderato y me cuesta decir palabras, porque no hay explicación”, profundizó.

El juvenil fue más allá y dio a conocer el sentimiento que tenía ante la pérdida.

“Nos arde, nos duele, porque no podemos perder con nadie, la afición viene. Nuestra casa tiene que ser una fortaleza. La gente nos llena el estadio todos los partidos, en todo momento están y debemos respetar eso”, acotó.

El futbolista le mandó un mensaje a la afición.

“¿Qué podemos pedirles diferente? Somos nosotros, no podemos pedir algo diferente a ellos, pero nuestro margen de error es nulo. A ellos no podemos pedirles nada diferente, nosotros estamos conscientes de lo que debemos mejorar", manifestó.

Sobre lo deportivo, Santiago Van der Putten solamente aseguró:

“Lo negativo... Un pequeño detalle no estuvimos atentos, son cosas que podemos hacer diferentes. Tenemos detalles que debemos trabajar”, finalizó.