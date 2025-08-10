Alajuelense vs. Herediano: Canal, hora y lo que debe saber de un partido de alto voltaje en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano protagonizan un partido muy atractivo este domingo 10 de agosto, correspondiente a la tercera jornada del Torneo de Apertura 2025.

El juego comenzará a las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Recuerde que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer semanas atrás que este partido se jugará con una reducción de aforo del 20%.

Lo anterior significa que la Catedral pondrá contar con un máximo del 80% de su capacidad en el duelo entre rojinegros y florenses. Todo dependerá de la respuesta del público, si decide acudir a las gradas en abundancia.

Alajuelense dice presente después de jugar cinco partidos en este arranque de temporada, con un saldo de cuatro triunfos y una pérdida.

La Liga abrió su temporada con un triunfo (1-0) ante Herediano en la Recopa. Registra dos victorias en lo que va del Apertura 2025 frente a Sporting (1-2) y Guadalupe (1-0).

Mientras que en la Copa Centroamericana de Concacaf debutó de manera inesperada con una derrota (1-2) en casa contra Plaza Amador de Panamá y el jueves sacó un triunfo en Nicaragua (1-2) frente al monarca pinolero, el Managua FC.

El Team arrancó como nadie lo esperaba, ni siquiera los más pesimistas, porque en cinco presentaciones acumula un triunfo, un empate y tres derrotas. Eso fue lo que duró la breve era de Pablo Salazar al frente del bicampeón nacional.

Herediano abrió su calendario competitivo con una derrota (1-0) contra Alajuelense en la Recopa; luego se estrenó en el Apertura 2025 con un empate (0-0) ante Guadalupe. Derrotó (4-2) a Real España en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Después cayó en Santa Bárbara con Puntarenas FC (2-3) y el miércoles anterior perdió en Nicaragua (4-2) contra el Cacique Diriangén.

Aún resulta temprano para sacar conjeturas, pero lo cierto del caso es que para efectos propiamente del campeonato nacional, Alajuelense se presenta a este duelo con seis unidades en dos presentaciones; mientras que Herediano apenas suma un punto.

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano resulta sumamente atractivo, en la tercera jornada del Torneo de Apertura 2025. (Prensa Alajuelense y Prensa Herediano/Fotocomposición La Nación)

Eso le añade una dosis importante de interés a este pulso entre rojinegros y florenses. La Liga quiere aumentar distancia con respecto a un rival directo.

“Ya no solo Alajuelense vs. Saprissa, sino que ahora entra Heredia con el empuje que ha tenido en los últimos años y nos tocará lidiar. La idea es sacar el triunfo para la confianza y puntuar mejor en la tabla”, comentó Óscar “Macho” Ramírez.

Al tiempo que el Team con Jafet Soto como técnico emergente mientras llega Hernán Medford, se encuentra urgido de recuperar terreno perdido.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Herediano? Copiado!

El partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano será transmitido por FUTV.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y que una vez culminado el encuentro, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

La frase de Óscar Ramírez antes del partido Alajuelense vs. Herediano Copiado!

“Estos partidos son muy especiales. Siempre la parte táctica creo que es importante, pero siento yo que el deseo, las ganas de querer ganar tiene su importancia, su parte emotiva no es medible. Entonces eso es vital, yo creo que tenemos que entrar con esa convicción de que queremos el partido y por momentos va a haber buen fútbol”.

La frase de Jafet Soto antes del partido Alajuelense vs. Herediano Copiado!

“Para nosotros, un partido es una enseñanza. Podemos justificarlo, más allá de si fue en Nicaragua o en El Salvador; ellos hicieron su partido y sacaron la ventaja. Hay gente que celebra que me han ganado 7 de 8 partidos y yo tengo 14 campeonatos, 14 medallas de campeón guindando en mi casa. ¿Cuántas medallas tienen ellos? Esto se transforma en títulos".

Datos relevantes en el partido Alajuelense vs. Herediano Copiado!

Según datos del periodista y estadígrafo José Martín Soto, proporcionados por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Óscar Ramírez ha dirigido a Alajuelense en 16 ocasiones ante Herediano con la Liga como local, de los cuales ganó 8, igualó en 7 y solo cayó en una ocasión.

Además, la última victoria del Team en el Morera Soto fue en febrero de 2024, con marcador de 0-1, con anotación de Andy Rojas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Alajuelense vs. Herediano? Copiado!

Alajuelense refuerza medidas de seguridad en el Morera Soto Copiado!

Los árbitros del partido Alajuelense vs. Herediano Copiado!

Benjamín Pineda al centro, asistido por Carlos Fernández y Osvaldo Luna. Cuarto árbitro: Roger Vindas. VAR: Jesús Montero. AVAR: Cristopher Ramírez.

