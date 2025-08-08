Jafet Soto ya tiene al nuevo técnico del Herediano: ‘El entrenador llega el domingo’

Sin decir su nombre, pero dando las suficientes pistas para prácticamente ratificar al nuevo entrenador, el presidente y entrenador Jafet Soto Molina dio a entender que Hernán Medford Bryan se hará cargo del Team para el resto del Torneo Apertura 2025.

Jafet Soto, presidente y entrenador interino del Herediano, aunque esta vez por solo un partido. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En conferencia de prensa, este viernes 8 de agosto, previo al partido frente Alajuelense a realizarse el domingo 10 de agosto en el estadio Alejandro Morera Soto, Jafet explicó los motivos para elegir al Pelícano.

“El entrenador llega el domingo... 1+1 es dos, ustedes ya saben por dónde va la cosa y el lunes va a empezar a entrenar. Muchas veces las fuentes directas no son las mismas que las fuentes deportivas que las manejamos Gustavo (Pérez) y yo y al final tomamos la decisión”, comentó Soto.

Precisamente, Hernán Medford, quien está al frente del Marquense de Guatemala, dirigirá a ese club en casa el domingo a las 7 p. m. frente al Cobán Imperial, en la que será su despedida del fútbol chapín.

La dirigencia de Fuerza Herediana habría negociado la salida de Medford del Marquense, pagando la cláusula de salida del entrenador que en mayo pasado había renovado su contrato hasta el 2026.

“A nosotros nos gustan los nacionales. En todas las cosas que hacemos hay un aprendizaje y las decisiones que tomamos son rápidas y a veces nos critican por esa rapidez, no analizamos tanto, pero fue rápida, en esta ocasión va a ser alguien de la casa”, aseguró Soto.

Medford llegará en lugar de Pablo Salazar, quien fe destituido, tras perder 4-2 en la Copa Centroamericana, por la segunda fecha de la Copa Centroamericana.

“El nuevo entrenador va a tener suficientes días para preparar el partido ante el Pérez Zeledón y por supuesto estará en Panamá para el compromiso ante el Sporting San Miguelito por la Copa Centroamericana, la cual será una final para nosotros y como todo entrenador va a tener que adaptarse y si no le hacemos lo que le pasó al entrenador en Europa, le tiramos las maletas para que jale“, agregó Soto.