Jafet Soto ya tiene al nuevo técnico del Herediano: ‘El entrenador llega el domingo’

El presidente y entrenador interino del Herediano, Jafet Soto, detalló que el nuevo estratega florense será ‘de la casa’

Por Juan Diego Villarreal

Sin decir su nombre, pero dando las suficientes pistas para prácticamente ratificar al nuevo entrenador, el presidente y entrenador Jafet Soto Molina dio a entender que Hernán Medford Bryan se hará cargo del Team para el resto del Torneo Apertura 2025.








