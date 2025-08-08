Este es el entrenador con la ficha número ‘1′ y Herediano espera contratarlo este viernes

Marcel Hernández es la referencia ofensiva de Herediano y él ya estuvo bajo las órdenes de Hernán Medford, en Cartaginés.

Herediano tiene muy avanzada la llegada de su nuevo entrenador. Se trata de Hernán Medford, timonel del Marquense de Guatemala, quien está negociando su salida del equipo chapín para tomar las riendas del plantel florense.

La Nación pudo confirmar por medio de dos fuentes internas del cuadro herediano que el interés por Medford es total y es la ficha número ‘1′ para tomar el banquillo.

De hecho, el Pelícano ya también le hizo saber a los florenses que tiene un interés muy fuerte en volver al país y tomar las riendas del club rojiamarillo.

Este viernes es un día clave para los heredianos, quienes tendrán sesión de junta directiva de emergencia para avanzar en el tema, ya que la idea es que el banquillo sea asumido por Hernán a partir del próximo lunes.

El domingo sí dirigirá Jafet Soto, presidente de la institución, quien fue el designado luego de la salida de Pablo Salazar.

Salazar salió del plantel herediano después de la derrota que sufrió el Team en Nicaragua contra el Diriangén 4 a 2.

Si se termina de cerrar la llegada de Medford, el timonel sumará su cuarta etapa como cabeza del camerino rojiamarillo. Bajo su mando, el Team fue monarca de Costa Rica en 2016 y también en 2017, además de que se dejó una Supercopa.

El presidente del Marquense, Werner Godínez, habló para ESPN, y dio a conocer que ya saben de la intención del entrenador costarricense.

“Nosotros, tal como la vez pasada con Saprissa, se le hizo ver a Hernán que no tendríamos ningún inconveniente si es para mejorar de que se vaya. Sabemos que tanto jugadores como entrenadores tienen la posibilidad de crecer y volver a su casa. Y en este caso, Hernán, que tengo entendido ya estuvo —si no mal recuerdo— dos veces en Heredia, no habría problema en llegar a un acuerdo”, mencionó.

Medford llegó a Marquense en diciembre pasado e hizo un muy buen campeonato en el primer semestre del 2025 clasificando al club a fases finales.