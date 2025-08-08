Puro Deporte

Copa Centroamericana y Recopa aceleraron la guillotina en el inicio del Torneo de Apertura 2025

Aunque solo van dos fechas del nuevo torneo, las derrotas en otras competiciones le pasaron rápido la factura a Pablo Salazar en Herediano

Por Gustavo Jiménez

Los torneos simultáneos que se disputan en el inicio de la temporada, como la Recopa y la Copa Centroamericana, dispararon la guillotina en el fútbol nacional, que esta vez apareció en el Herediano cuando llevamos menos de un mes de actividad.








Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

