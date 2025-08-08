Copa Centroamericana y Recopa aceleraron la guillotina en el inicio del Torneo de Apertura 2025

Los torneos simultáneos que se disputan en el inicio de la temporada, como la Recopa y la Copa Centroamericana, dispararon la guillotina en el fútbol nacional, que esta vez apareció en el Herediano cuando llevamos menos de un mes de actividad.

Pablo Salazar y Jafet Soto. (Archivo/Archivo)

Pablo Salazar fue cesado como timonel rojiamarillo; el anuncio se hizo esta mañana, aunque desde anoche había quedado sentenciado luego de perder con un 4-2 de escándalo ante el Diriangén de Nicaragua.

En el Torneo de Apertura 2025 los florenses iniciaron dando tumbos: un pálido empate ante Guadalupe, que viene de Segunda División, y una derrota en casa ante Puntarenas FC. También se suma la caída ante Alajuelense en la Recopa, que enfrentó a partido único el pasado 20 de julio a los ganadores del campeonato (donde el Team es bicampeón) y de Copa (donde los manudos también son bicampeones).

Todos esos partidos, sumados a los dos de la Copa Centroamericana (el otro fue una victoria ante el Real España), provocaron que la paciencia se le acabara a la dirigencia de Fuerza Herediana con apenas 18 días de actividad.

A manera de comparación, el primer entrenador destituido el pasado Torneo de Clausura 2025 fue Cristian Oviedo de Santa Ana, quien salió por la puerta trasera después de la quinta fecha, y tras haber perdido los cinco juegos. Finalmente, los santaneños descendieron después de solo un año en la máxima categoría.

Pablo Salazar y el jugador Jurguens Montenegro, en el reconocimiento de Herediano antes del partido ante Diriangén. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Hace 12 meses, en el Apertura 2024, el primer técnico despedido fue Luis Fernando Fallas de Pérez Zeledón, luego de cuatro jornadas, en las que cosecharon tres empates y una derrota.

El inicio de temporada es frenético para los equipos que disputan Copa Centroamericana: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés. Tendrán que jugar cuatro partidos por este certamen, incluyendo dos salidas del país, además de los compromisos domésticos.

Los demás clubes de Primera deberán alternar las fechas del Apertura 2025 con el Torneo de Copa, que inició esta semana con seis participantes de Unafut, 8 de Liasce y dos de Linafa.

Sin embargo, el Torneo de Copa suele utilizarse como una vitrina para nuevos prospectos, así que abre más espacio a las rotaciones. En cambio, en la Copa Centroamericana hay que tener cuidado con alterar mucho la alineación: Saprissa dio descanso a varios titulares en su visita al Verdes de Belice, en teoría un rival sencillo, y terminó bombardeado y a punto del empate el martes anterior.

Por otra parte, el actual torneo local se disputa entre 10 equipos por primera vez en casi tres décadas y media. Esto provoca que haya cuatro partidos menos en la fase de clasificación, por lo cual los tiempos se acortan y el sentido de urgencia es mayor entre los clubes con aspiraciones de alcanzar el título.

En todo caso, Herediano es conocido por su gatillo fácil, así que las noticias en su cuerpo técnico son algo habitual. Los florenses despidieron a Salazar con el consabido mensaje que ya es un código normal en el fútbol. “Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del plantel”, se lee en la nota divulgada en prensa y redes sociales.

Casi de inmediato se confirmó a Jafet Soto como interino para el próximo domingo, y de inmediato aparecieron los memes de Jafet contratándose a sí mismo. Pero en realidad la decisión se masticó desde la noche del jueves entre toda la plana mayor herediana reunida en Managua, que incluyó a los dirigentes Aquil Alí, Scott Brannon, Víctor Hugo Víquez, el gerente deportivo Gustavo Pérez... Y el propio Soto, por supuesto.