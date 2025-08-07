Herediano anuncia la noticia del entrenador que todos estaban esperando

El Club Sport Herediano informó que Pablo Salazar no continuará como director técnico del equipo.

“Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente al plantel”, informó la institución florense, por medio de un comunicado de prensa.

La derrota 4-2 en la Copa Centroamericana de la Concacaf, de visita contra el Diriangén de Nicaragua, acabó con la permanencia de Salazar.

“Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución. Esta es, y siempre será, tu casa, profe. Porque quien defiende estos colores con pasión, deja una huella que no se borra”, añadió Herediano.