Herediano tomará decisiones en cualquier momento con Pablo Salazar

Jafet Soto no quiso acercarse a los micrófonos después de la derrota de Herediano en Nicaragua, pero sí lo hizo el gerente Gustavo Pérez

Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal

La derrota del Club Sport Herediano contra Cacique Diriangén en Nicaragua, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf fue lo que colmó la paciencia en el Team. Y pareciera que en cualquier momento, los rojiamarillos podrían anunciar la destitución de Pablo Salazar como su técnico.








