Herediano tomará decisiones en cualquier momento con Pablo Salazar

La derrota del Club Sport Herediano contra Cacique Diriangén en Nicaragua, en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf fue lo que colmó la paciencia en el Team. Y pareciera que en cualquier momento, los rojiamarillos podrían anunciar la destitución de Pablo Salazar como su técnico.

Jafet Soto no quiso acercarse a los micrófonos y simplemente dijo: “Ando lejos, ando lejos, ando descansando”, según se escuchó en la transmisión de radio Columbia desde el estadio Cacique Diriangén.

Quien sí accedió a conversar en un momento convulso y lleno de frustración fue el gerente deportivo del “Team”, Gustavo Pérez, serio y molesto por lo ocurrido, porque el arranque del bicampeón nacional no ha sido lo que nadie pretendía en las filas florenses.

LEA MÁS: Vea los goles con que el Diriangén de Nicaragua humilló al Herediano por la Copa Centroamericana

“Estamos analizando en este momento, estamos ahí conversando, no fue un buen juego, definitivamente, hay que decirlo de esa manera. Donde no nos encontramos, inició el partido de manera displicente, goles en los primeros minutos, muchos errores, goles de balón parado”, relató Gustavo Pérez a los medios presentes en Nicaragua.

Añadió que hay que hacer ya el análisis completo de todo, de lo que ha venido sucediendo, “para ya tomar las decisiones finales”.

“Las formas, es que son las formas. Nos han marcado seis o siete goles de balón parado, eso te da un indicador. Hay que ponerle mucha atención. Y realmente yo creo que la estructuración de la planilla está bien. Se hizo un gran esfuerzo”, citó en la transmisión de Columbia.

Pablo Salazar podría tener las horas contadas en la dirección técnica de Herediano. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Dijo que Herediano cuenta con una planilla amplia y que aunque sí hay jugadores lesionados, eso no es una excusa para lo ocurrido.

“Yo creo que el tema de resultados acá es muy importante y el ganar siempre va a ser primordial para estar acá. Es un trago amargo, pero de aquí a mañana ya tendremos una decisión tomada”, adelantó.

También dijo que posiblemente seguirán en reunión y que saliendo del estadio se van para el hotel.

“Y como hasta ahorita no hemos podido bajar al camerino, hasta ahorita vamos para allá. Y en el transcurso de la noche vamos a seguir conversando para definir las cosas”, recalcó.

Toda la cúpula de Herediano se encuentra en Diriangén, con la presencia de Aquil Alí, Scott Brannon, Jafet Soto, Víctor Hugo Víquez y el propio Gustavo Pérez.

“Siempre han estado así, muy cerca del equipo y nosotros también al día a día. No va a ser la excepción al día de hoy, después de esta presentación. Así que vamos a seguir trabajando durante la noche para tener algo”, reiteró el gerente deportivo.

Recalcó que este arranque de Herediano no tiene explicación, porque estos resultados jamás se van a esperar.

“Se hizo una pretemporada acorde, en tiempos, espacios, fogueos, los lugares donde se hizo. Yo creo que se hizo todo correcto en esa parte”, mencionó.

Pero consideró que ahora viene la otra parte para encontrar respuestas de cómo plantear, cómo dirigir, las estrategias, el mensaje y el manejo.

“Todo lo que lleva la planificación de un equipo de fútbol. Después de la presentación de hoy, un primer tiempo regalado, igual, donde nos sorprenden, es un comportamiento que se viene acumulando. Contra Puntarenas fue igual, tuvimos que hacer redoblar esfuerzos, llegamos al empate y al final perdemos al 90.

”Llegamos un poquito a cortar las distancias. Y otra vez nos vuelven a hacer goles de balón parado. Es para todos, no solamente para el cuerpo técnico. Yo creo que es para todos. Ustedes saben cuál es el manejo. Y estos resultados no son permitidos", recalcó Gustavo Pérez.

Después de perder en Nicaragua, Herediano retornará al país y el domingo visitará a Liga Deportiva Alajuelense.