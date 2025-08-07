Fútbol

Vea los goles con que Diriangén le pega un baile al Herediano por la Copa Centroamericana

El Herediano no encuentra respuesta y al finalizar la primera parte cae estrepitosamente en territorio nicaragüense

Por Juan Diego Villarreal

Al finalizar la primera parte, el Club Sport Herediano cae derrotado 3-1 ante el Diriangén de Nicaragua, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Centroamericana.








