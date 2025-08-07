Vea los goles con que Diriangén le pega un baile al Herediano por la Copa Centroamericana

Al finalizar la primera parte, el Club Sport Herediano cae derrotado 3-1 ante el Diriangén de Nicaragua, por la segunda fecha del Grupo B de la Copa Centroamericana.

Los florenses están perdiendo un invicto de 17 partidos en el torneo regional de clubes, frente a un cuadro pinolero muy superior.

La gran figura es el paraguayo Renzo Carballo, quien marcó un doblete y es imparable para la zaga visitante.

