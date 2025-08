Saprissa triunfa en Belice, pero Paulo Wanchope no perdona a su equipo

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, terminó tranquilo con el triunfo de su equipo: 1-2 de visita contra Verdes en Belice.

Fue la segunda victoria de los morados en la Copa Centroamericana de la Concacaf, pero Paulo no quedó nada satisfecho con el rendimiento de su escuadra.

“Para mí ha sido el peor partido que hemos jugado, pero hay que rescatar el hecho de poder sacar los tres puntos en un partido que no fue bueno, en un partido en el que tanto ellos como nosotros pudimos aumentar el marcador. Nosotros pudimos aumentar el marcador, pero bueno, somos muy autocríticos y entendemos que no es la forma para el Deportivo Saprissa”, mencionó Wanchope luego del compromiso.

Paulo sí resaltó que, pese al mal juego por momentos en el encuentro, Verdes sometió a Saprissa y tuvo opciones para empatar; aun así, su escuadra sigue aliada a la victoria.

“A pesar de que tal vez el funcionamiento, en términos generales, no fue bueno, el compromiso, las ganas, el pundonor, el hecho de persistir, de aguantar, sí se vieron, y es importante también poder sacar una victoria ante la dificultad. El equipo rival también hizo cosas importantes; jugaron bien y, sumado a nuestro mal funcionamiento, ganamos y, al final, eso es lo importante, pero en esta institución siempre hay que cuidar las formas”, destacó Paulo César.

Gerson Torres también habló del juego y siguió la línea de Wanchope, señalando que el equipo no hizo la mejor presentación.

“En parte, bien porque se sacó el resultado, que era lo que buscábamos, pero no hicimos el partido correcto, lo planeado, lo que practicamos; perdimos la pelota y ellos jugaron bien, la verdad. No es buscar excusas, pero creo que no fue el juego correcto y pudimos hacerlo mejor”, dijo Gerson en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

Igual que Paulo, Gerson agregó que lo importante era ganar y que ya suman cuatro victorias seguidas.

“No ganamos como quisimos; queríamos jugar bien, tener más opciones, y lo fundamental era vencer”, señaló Gerson Torres.

A Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, no le agradó lo que observó de su equipo en Belice. (Jose David Murillo/Redes Saprissa)

Torres resaltó que tenían bien estudiado a Verdes, pero consideró que se confiaron un poco.

“Sabíamos que jugaban bien por dentro, hicimos el gol temprano y creo que nos confiamos, dejamos de hacer lo que hicimos en el arranque y ellos comenzaron a tomar la bola e hicieron las cosas bien. No es un equipo que juegue mal y están bien dirigidos”, dijo Gerson.

El cuadro morado deberá pasar la página y enfocarse en su próximo desafío por el Torneo de Apertura. El domingo próximo, a las 11 a.m., Saprissa visitará al Club Sport Cartaginés en busca de mantener su buen inicio de temporada y mejorar la imagen futbolística que dejó en Belice. En la Copa Centroamericana, volverá a la acción el miércoles 20 de agosto de visita contra el Independiente de Panamá.

