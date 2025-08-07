El sentido mensaje de Pablo Salazar luego de ser destituido de Herediano

El Club Sport Herediano anunció la destitución de Pablo Salazar como su director técnico, una decisión que llega muy rápido tras una serie de resultados que no cumplieron con las expectativas del bicampeón nacional.

La gota que derramó el vaso fue la derrota de 4-2 contra Cacique Diriangén en Nicaragua, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Este golpe es duro para Pablo Salazar, quien tenía mucha ilusión de hacer las cosas bien con los florenses, pero el cuadro rojiamarillo no carburó.

A través de su perfil de Facebook, el ahora extécnico de Herediano expresó su agradecimiento y compartió sus sentimientos tras su salida.

“Hace muchísimo tiempo no comparto con ustedes y hoy es un buen día para hacerlo”, inició su publicación, dejando entrever que no suele frecuentar las redes sociales.

Pablo Salazar duró muy poco tiempo sentado en el banquillo de Herediano. (Albert Marin/Juego inaugural Torneo de Apertura. Guadalupe FC vs Heredia.)

Pablo Salazar, quien asumió el cargo en un momento desafiante, reflexionó sobre su cortísimo tiempo al frente del banquillo rojiamarillo.

“Desde que asumí fue un reto de principio a fin, pero estoy convencido de que este equipo está destinado a grandes cosas. Aunque no fue fácil, aprendimos mucho y crecimos como grupo”, escribió.

Su mensaje denota un tono de aceptación y madurez, reconociendo las dificultades inherentes al puesto y destacando el aprendizaje obtenido.

En un gesto de humildad, el técnico enfatizó la importancia de aceptar las decisiones tomadas: “Por amor, respeto y humildad hay que saber aceptar”.

Además, hizo un llamado a la comprensión y al respeto hacia la institución.

“Hoy estoy eternamente agradecido con Dios y Fuerza Herediana por la oportunidad de seguir trabajando en esta institución, por confiar en mí, y por supuesto con toda la afición, amigos, familiares que siempre me apoyan.

”Ahora, sigo adelante sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en todo y para todos”, concluyó, dejando la puerta abierta a nuevos desafíos en su carrera.

La directiva del Club Sport Herediano aún no ha anunciado quién será el sucesor de Pablo Salazar, pero existe la posibilidad de que Jafet Soto sea quien dirija el partido del domingo contra Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.