Puro Deporte

El sentido mensaje de Pablo Salazar luego de ser destituido de Herediano

Pablo Salazar estuvo muy poco tiempo al frente del Club Sport Herediano y quería decir algo tras su salida

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

El Club Sport Herediano anunció la destitución de Pablo Salazar como su director técnico, una decisión que llega muy rápido tras una serie de resultados que no cumplieron con las expectativas del bicampeón nacional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pablo SalazarHeredianoApertura 2025Copa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.