¿Quién va a dirigir a Herediano contra Alajuelense? Aquil Alí: ‘Diay, quién más’

El Club Sport Herediano se encuentra en una encrucijada, se quedó sin entrenador y a la vuelta de la esquina tiene un partido trascendental.

Los rojiamarillos juegan de visita el próximo domingo a las 5 p.m. ante Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto y en la mañana de este jueves cesaron a Pablo Salazar, quien no tuvo buenos resultados como timonel del equipo.

Estar en un dilema, no es nuevo para los florenses, quienes han vivido esta situación en varias ocasiones, por eso la pregunta que se hacen los aficionados de Herediano es quién dirige el domingo.

La Nación contactó a Aquil Alí, uno de los hombres fuertes de Fuerza Herediana para conocer la respuesta que necesitan saber todos los seguidores del club: quién estará al mando del plantel antes y durante el juego contra Alajuelense.

“Todavía estoy en Nicaragua y voy para una reunión”, dijo Aquil cuando se le contactó. En su prisa por atender el compromiso pendiente, Aquil Alí soltó una respuesta cuando este medio le preguntó, “Pero sin entrenador, ¿quién dirige el domingo?“.

“Diay, quién más”, dijo Alí, a lo que se le consultó: Jafet Soto y de inmediato respondió: “Sí, él va a estar el domingo”, indicó.

Aquil Alí desconoce si Jafet se quedará como entrenador en todo el torneo, pero consideró que ese panorama no lo ve como respuesta inmediata.

“Para todo el torneo no creo, para ahora sí. Él (Jafet Soto) va a dar la conferencia antes del encuentro del domingo”, dijo Aquil, quien se despidió, terminando la conversación, porque según expresó, lo esperaban para una reunión en Nicaragua.

Jafet Soto vuelve a ser el apagafuegos del Club Sport Herediano, y al menos el domingo, nuevamente será el técnico del equipo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luego del partido contra el Diriangén por la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde Herediano perdió 4-2, Gustavo Pérez, gerente deportivo de los florenses, confirmó que Jafet estaría contra los manudos.

“La posibilidad de que Jafet dirija el domingo es fuerte, es parte de las opciones que tenemos, es el presidente del club y ha dirigido en otras ocasiones. Jafet siempre está anuente a colaborar con el club, pero no creo que esté para todo el torneo”, opinó Gustavo Pérez.

Con Jafet Soto al mando nuevamente —por decimocuarta vez en su carrera como entrenador del “Team”— Herediano afrontará el próximo compromiso del campeonato.