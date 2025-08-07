José Giacone deja en llamas a Herediano con gesta del Cacique Diriangén de Nicaragua: ‘No somos menos’

El Cacique Diriangén le ganó con todos los méritos a Herediano, en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El Cacique Diriangén de Nicaragua le dio tremenda bofetada al Club Sport Herediano, ganándole 4-2, en la segunda fecha de la Copa Centroamericana de Concacaf. El Team quedó en llamas, al punto de destituir a Pablo Salazar como entrenador.

Uno de los autores intelectuales de la victoria del Cacique Diriangén ante Herediano es el técnico José Giacone, quien cree que este resultado marcará a su equipo.

“No sé el impacto en la región, lo que quiero y me gustaría es que tenga un impacto en el fútbol nicaragüense, para pensar que podemos lograr cosas, lograr triunfos importantes y estamos a la altura para competir contra potencias.

”Eso me gustaría, queda esa sensación de que se puede competir de tú a tú con equipos como estos. Y hacer grandes presentaciones como esta”, expresó José Giacone en la rueda de prensa de rigor, en el Estadio Cacique Diriangén, en Diriamba, Nicaragua.

- Sus partidos siempre son muy tácticos. ¿Cómo superó a Herediano de principio a fin?

- Nosotros le ganamos jugando de tú a tú a Herediano, era algo que teníamos en mente, o teníamos la ilusión de ganarle jugando de tú a tú. Transmitirle a los jugadores que no somos menos, que podemos jugar buen fútbol y que el fútbol no solo es jugarlo bien, sino ser eficientes a la hora de competir contra estos equipos.

”Hablamos bastante con los jugadores, los jugadores se sienten bien y pienso que hubo pasajes de muy buen fútbol. El otro día también lo hicimos, pero el resultado empañó el fútbol que hicimos contra Municipal. En este caso, el equipo hizo una gran presentación futbolísticamente, superamos a un rival que venía invicto en la Copa Centroamericana, no perdió nunca.

”Quedaba fuera de la lucha por el título pero empatando. Eso tiene un mérito extra y quiero felicitar a mis jugadores, que son lo más importante del fútbol para mí. Y realmente me siento muy gratificado porque ellos mismos se han demostrado que estamos a la altura para competir. Esperemos seguir por la misma senda. Esto nos puede dar un envión anímico importante”.

- ¿Con qué se queda usted aparte del buen funcionamiento de los jugadores?

- La respuesta que tuvimos después del gol que no sabemos si fue en fuera de juego o no, la verdad que el equipo estaba haciendo un gran partido y nosotros que estábamos en la línea vimos claramente un fuera de juego. A veces esos golpes pueden llegar a ser complicados en cómo los asimilan los jugadores. Sin embargo, siguieron jugando al frente, tocaban, combinaban, se juntaban y generaban por los dos perfiles.

”Tanto ataques interiores como por las bandas y eso hizo que tuviéramos una actuación completa, una actuación para enmarcar y pienso que es un triunfo histórico también, del fútbol nicaragüense. Estoy muy feliz por mis jugadores, por todo el esfuerzo que amerita tener un equipo así, con la directiva que confió siempre. La verdad que me siento muy gratificado”.

José Giacone le ganó el duelo desde el banquillo a Pablo Salazar, en el partido entre Cacique Diriangén y Herediano, en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf. (X de Cacique Diriangén/Cacique Diriangén)

- ¿Qué pasó en el inicio del segundo tiempo?

- Tenía que haber una respuesta de Herediano, de hecho hace tres cambios y convierte el gol. Ahí es donde el equipo de vuelta muestra un carácter importante, un carácter ganador, porque en ningún momento nos defendimos. Con el mismo sistema, con un contención solo y más bien los cambios fueron para ir a buscar el arco rival.

”Pienso que los jugadores sintieron eso, de ir por más goles. Generamos situaciones, hubo diez minutos del segundo tiempo en los que ellos se nos vinieron y que pudimos repeler los ataques de ellos, porque ellos nos metieron, pero en ningún momento bajamos nosotros la mentalidad ni la intensidad de ir al arco rival”.

- ¿Qué piensa de que por primera vez un equipo de Nicaragua le hace cuatro anotaciones a un club tico?

- Sinceramente no sabía y es una marca más que se rompe, este grupo de jugadores merece quedar en la historia y ser reconocido por eso. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno cruza una montaña de cierta altura va a buscar otra más alta. Tenemos que valorar mucho este triunfo, pero a partir de este jueves pasar la página y seguir creciendo. Pienso que el fútbol y la vida pasan por ahí.

”El otro día, tuvimos un momento adverso por una desgracia que fue el empate contra Municipal, pero lo superamos a nivel grupal y defendimos a un compañero para seguir en carrera por este torneo. Así que el grupo está muy fuerte y me siento halagado de poder dirigirlo”.