Puro Deporte

¿Pablo Salazar se despidió del Herediano?

El técnico del Herediano, Pablo Salazar reconoció la superioridad del Diriangén que borró de la cancha al Team

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Concacaf, Copa Centroamericana, Herediano vs Real España, por el Grupo B
Pablo Salazar tiene los días contados en el Herediano, tras los malos resultados. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pablo SalazarHeredianoDiriangénCopa Centroamericano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.