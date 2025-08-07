¿Pablo Salazar se despidió del Herediano?

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Pablo Salazar tiene los días contados en el Herediano, tras los malos resultados.

Pensativo y tras recibir una histórica goleada de 4-2 frente al Diriangén de Nicaragua por la Copa Centroamericana, el entrenador del Herediano, Pablo Salazar, atendió a los medios de comunicación.

El estratega, quien suma 14 años vinculado al cuadro florense, asumió la dirección técnica luego de que el anterior técnico, Jafet Soto, llevara al equipo al bicampeonato.

Sin embargo, sus horas parecen estar contadas en un club donde la dirigencia no tiembla al momento de destituir a un entrenador cuyos resultados no son favorables.

Tras la dolorosa derrota ante los pinoleros, la pérdida de la Recopa ante Alajuelense (1-0), y un tímido arranque en el Torneo Apertura 2025 con un empate ante Guadalupe FC (0-0) y una derrota frente a Puntarenas FC (2-3), su salida parece inminente.

“Diriangén fue superior, sobre todo en el primer tiempo. Ganaron la mayoría de los duelos, nos llegaron con más peligro, pelotas divididas y segundos balones fueron a su favor. Fueron justos ganadores”, comentó Salazar a los medios de prensa.

El timonel florense aseguró que su equipo mejoró en la segunda parte, pero los errores defensivos, que han sido constantes en los partidos anteriores, nuevamente le costaron caro al Team.

“Intentamos con tres variantes en la segunda parte, poblamos el mediocampo para emparejar el partido, nos acercamos en el marcador, pero la táctica fija nos golpeó con el cuarto gol y no pudimos reaccionar”, enfatizó Salazar.

Pablo carga una pesada loza sobre su proyecto, y los malos resultados, sumados al pobre funcionamiento del equipo, sin duda le pasarán factura.

“Basándonos en el funcionamiento del equipo, hay que hacer correcciones. Son pequeños detalles individuales. Nos vamos golpeados, tenemos que afinar línea por línea. La fase defensiva debemos mejorarla, porque hemos recibido muchos goles. Eso se trabaja siendo autocríticos, aceptando consejos, y bueno… mañana es un nuevo día”, manifestó el entrenador.

El próximo juego del Herediano será el domingo 10 de agosto, frente a Alajuelense, en el estadio Alejandro Morera Soto, a las 5 p. m., donde es muy probable que Salazar ya no esté en el banquillo rojiamarillo.

“Diriangén fue muy agresivo, tuvo más convicción, fue más vertical y logró mantener la victoria hasta el final con todo merecimiento”, declaró Salazar.