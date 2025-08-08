¿Marcel Hernández se va del Herediano? Aquí está la respuesta de Jafet Soto

Marcel Hernández (izq.) marcado por el argentino Allan Schonfeld anotó uno de los goles del Herediano que cayó 4-2 ante el Diriangén, por la Copa Centroamericana.

El delantero cubano Marcel Hernández finaliza contrato con el Club Sport Herediano y aún no ha renovado.

Los rumores y la incertidumbre crecen en torno al futuro del artillero de 36 años, principal figura en la ofensiva del Team. En la presente temporada ha marcado dos tantos en la Copa Centroamericana, ante Real España y Diriangén, y uno más en el Torneo Apertura 2025 frente a Puntarenas FC.

Por esa razón, La Nación consultó este viernes 8 de agosto al presidente y actual entrenador interino del club, Jafet Soto, sobre la situación del atacante.

Después del juego ante los porteños, el pasado 2 de agosto, Marcel habló con la prensa sobre su situación actual y fue muy claro ante los medios.

“Por el momento no hay nada. Hubo un acercamiento… Por lo demás, es pensar en el día a día. Para mí es eso: disfrutar el día a día. Estoy disfrutando muchísimo, estoy feliz, tranquilo, dando el 150% en función del grupo”, dijo Hernández al finalizar el compromiso ante Puntarenas FC.

Posteriormente, el cubano, quien suma 18 tantos con el cuadro florense. ya tiene dos campeonatos con los rojiamarillos y un título de goleo.

“Como dije, hubo un acercamiento, pero no es lo que yo espero tampoco. Por ahora, lo más importante es seguir aportando al Herediano, a la afición y dar lo mejor de mí. Como dije, seguir disfrutando”, agregó.

Mientras tanto, Soto Molina fue enfático en que las negociaciones continúan, pero deben llevarse con calma para llegar a un acuerdo.

“En el tema de Marcel, ahí estamos. Hemos aprendido a tener paciencia. Marcel está entrenando bien, trabajando bien. Él tiene contrato con nosotros hasta diciembre y mientras tenga contrato con nosotros…”, comentó Soto.

Jafet, quien acostumbra a renovar a sus jugadores hasta un año antes de que concluya su contrato, se mantiene confiado en que el cubano pueda continuar con el plantel en 2026. El artillero -con 36 años de edad cumplidos en julio- suma un bicampeonato con el Team.

“Es un profesional y esperamos que siga acá el tiempo que tenga que seguir y esté feliz, así como nosotros estamos felices. Creo que él se siente contento acá, y si no, él me lo diría”, declaró Soto.

El ariete cubano, suma su tercer equipo en Costa Rica, luego de debutar en el Club Sport Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. Con los brumosos ganó un título nacional, y con el Team suma un bicampeonato.

