¿Marcel Hernández se marcha del Herediano? Delantero cubano explica su situación

Apenas arranca el Torneo Apertura 2025 y la dirigencia del Club Sport Herediano ya tiene en sus manos una decisión trascendental sobre una de sus principales figuras.

El delantero cubano Marcel Hernández aún no tiene claro cuál será su futuro en el conjunto rojiamarillo, una vez que finalice su contrato en diciembre próximo.

Después de ganar dos campeonatos con el Team y anotar 18 goles, el artillero se mantiene a la expectativa para conocer qué pasará con él, mientras continúa siendo una pieza clave para el técnico Pablo Salazar.

En el primer juego de la Copa Centroamericana, ante el Real España, Marcel anotó un gol, dio una asistencia a Jurguens Montenegro e inició la jugada del gol de Elías Aguilar con una gran corrida por la banda izquierda, en la goleada 4-2.

Frente al Puntarenas FC, el cubano volvió a anotar en la derrota 2-3 y estuvo muy cerca de marcar un segundo tanto, pero el lateral Krisler Villalobos despejó el balón sobre la línea de gol. No obstante, su continuidad en el cuadro florense es incierta para la próxima campaña.

“Por el momento no hay nada. Hubo un acercamiento… Por lo demás, es pensar en el día a día. Para mí es eso: disfrutar el día a día. Estoy disfrutando muchísimo, a pesar de la derrota. Obviamente estoy triste por el resultado, pero estoy feliz, tranquilo, dando el 150% en función del grupo”, dijo Hernández al finalizar el compromiso ante el Puerto.

Marcel, de 36 años y quien también jugó en Costa Rica con el Cartaginés —con el que fue campeón— y con Alajuelense, está a la espera de una decisión por parte de la dirigencia florense, con quienes asegura tener una excelente relación, aunque de momento no se han referido al tema del cubano.

“Como dije, hubo un acercamiento, pero no es lo que yo espero tampoco. Por ahora, lo más importante es seguir aportando al Herediano, a la afición, y dar lo mejor de mí. Como dije, seguir disfrutando”, manifestó el atacante.

Herediano y su mal arranque

Sobre los resultados del Herediano en este inicio de temporada, Marcel comentó que ni la derrota ante Puntarenas los convierte en los peores del torneo, ni la goleada frente al Real España los hace los mejores de la Copa Centroamericana. Sin embargo, reconoció que deben corregir ciertas situaciones de juego para evitar sorpresas.

“Debemos poner las barbas en remojo. Tenemos que analizar qué está pasando, en qué estamos fallando. Ser más intensos, como nos pide el cuerpo técnico, y más contundentes en el ataque, pues creamos opciones pero no las estamos concretando”, expresó.

El ariete isleño también ofreció disculpas a los aficionados que llegaron al estadio Carlos Alvarado a apoyar al equipo y se marcharon decepcionados por la derrota.

“Siempre intentamos hacer de nuestra casa una gran fortaleza. En este torneo queremos que no sea la excepción, pero en esta oportunidad debemos disculparnos. A los que vinieron les decimos que en el próximo partido vamos a dar el doble para poder revertir la situación”, señaló Hernández.

De acuerdo con el delantero rojiamarillo, la derrota debe quedar atrás y el equipo debe cambiar el chip rápidamente, pues no hay tiempo para lamentos. A la vuelta de la esquina están el duelo del miércoles 6 de agosto ante el Diriangén, por la Copa Centroamericana, y el del domingo 10 ante Alajuelense, por el Torneo de Apertura.

“Es necesario corregir rápido y preparar el viaje y el duelo ante Diriangén. No hemos sido contundentes y no hay excusas. No ha sido el arranque soñado, hemos tenido que nadar contra corriente, pero es solo el comienzo y podemos cambiar nuestra historia en los próximos partidos”, concluyó Hernández.