Jafet Soto y el duelo ante Alajuelense: ‘Lástima que solo tienen el 50% del aforo, les hubiese llenado el estadio y les queda platica’

Fiel a su estilo, de verbo punzante y directo, el entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, le puso picante al duelo ante Alajuelense por la fecha tres del Torneo Apertura 2025.

El Team, con Soto en el banquillo como técnico interino —luego del despido de Pablo Salazar tras caer 4-2 frente al Diriangén de Nicaragua—, deberá visitar el estadio Alejandro Morera Soto este domingo 10 de agosto, a partir de las 5 p. m.

Como es su costumbre, el presidente y entrenador del Herediano calentó el ambiente al asegurar que le gusta visitar el reducto de la Liga, aunque lamentó que el partido se juegue con aforo reducido debido a una sanción que debe cumplir el conjunto rojinegro.

“No vamos a llorar sobre la leche derramada. El jueves tuvimos una charla de 45 minutos y una sesión de recuperación. Repasamos los conceptos que a mí me gustan, como yo los veo y de la forma en que los necesito. No es por favor ni por el bien del equipo o de ellos. El que lo haga como lo necesitamos va a jugar”, recalcó Jafet Soto.

Además, aseguró que, después de realizar la práctica de este viernes, confía en tener el grupo listo este sábado para medirse a los manudos, donde esperan competir como equipo grande y actual bicampeón.

Jafet Soto dirigirá a Herediano en el partido contra Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Vamos a ir a Alajuela a competir sin ningún miramiento ni problema. Lástima que el domingo el Morera Soto solo tenga el 50% de aforo; si no, se los hubiese llenado completamente. Lástima porque me gusta llegar allí con el estadio lleno. Lástima porque les hubiese quedado platica”, afirmó Jafet Soto.

Aunque en esas declaraciones se equivocó parcialmente, porque en realidad, para este encuentro, el estadio de la Liga podrá contar con un aforo máximo del 80% de la capacidad permitida, según había informado el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

El Herediano, que ha tenido un tímido arranque en el Apertura 2025, con un empate 0-0 ante Guadalupe FC y una sorpresiva derrota en casa 2-3 ante Puntarenas FC, llega con solo un punto de seis posibles.