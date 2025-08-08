Puro Deporte

Jafet Soto y el duelo ante Alajuelense: ‘Lástima que solo tienen el 50% del aforo, les hubiese llenado el estadio y les queda platica’

El entrenador y presidente del Herediano, Jafet Soto, llegará como técnico interino al estadio Alejandro Morera Soto para medirse a Alajuelense

Por Juan Diego Villarreal

Fiel a su estilo, de verbo punzante y directo, el entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, le puso picante al duelo ante Alajuelense por la fecha tres del Torneo Apertura 2025.








Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

