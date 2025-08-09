Alajuelense vs. Herediano: Óscar ‘Macho’ Ramírez explica por qué quiere ganar sí o sí

Óscar “Macho” Ramírez sabe bien que el partido de este domingo entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano encierra muchas cosas en un mismo duelo.

El juego que empezará a las 5 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto puede generar secuelas importantes de manera muy temprana en la tabla de posiciones. ¿Por qué? Porque los rojinegros contabilizan seis puntos y los florenses tienen apenas una unidad, después de dos presentaciones.

“Estos partidos son importantes, nos toca temprano en el calendario. Ahora con la reducción de equipos habrá más partidos seguidos de este tipo y arrancamos este domingo contra Herediano, que es uno de los rivales directos y necesitamos puntuar en nuestro estadio por eso y por el tema de la confianza”, expresó Óscar “Macho” Ramírez en la rueda de prensa de rigor previo a un juego clase A.

Vaticina un “bonito partido”, recordando que “hay cosas recientes” y que los duelos entre la Liga y el Team se han vuelto como un clásico importante a nivel de Costa Rica.

“Ya no solo Alajuelense vs. Saprissa, sino que ahora entra Heredia con el empuje que ha tenido en los últimos años y nos tocará lidiar. La idea es sacar el triunfo para la confianza y puntuar mejor en la tabla”, afirmó.

- Después de cinco partidos que ha jugado la Liga, ¿qué tipo de fútbol puede esperarse para este domingo?

- Estos partidos son muy especiales. Siempre la parte táctica creo que es importante, pero siento yo que el deseo, las ganas de querer ganar tiene su importancia, su parte emotiva no es medible. Entonces eso es vital, yo creo que tenemos que entrar con esa convicción de que queremos el partido y por momentos va a haber buen fútbol.

”Generalmente, en los últimos partidos ha habido roces, más cositas ahí. Va a ser un partido importante por lo que significa de lo del rival directo y luego que estamos arrancando".

Óscar Ramírez no quiere desperdiciar la oportunidad de que Liga Deportiva Alajuelense marque una distancia importante con respecto a Herediano. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

- ¿Qué tan peligroso es este Herediano? Porque ahora no se sabe qué tendrán en mente para este domingo.

- Bueno, tal vez la guía que tenemos es la reciente, con Jafet Soto, pero también abiertos a cualquier sorpresa, ¿verdad? Creo que tengo entendido que hay varios muchachos lesionados, y por ahí estamos buscando alternativas, planteamientos o alguna situación, pero veremos. Creo que eso se verá en la cancha.

- ¿Y hasta hoy qué es lo que le ha gustado de la Liga en este arranque?

- Yo lo tenía contemplado, un arranque difícil por tema de complementar muchachos jóvenes con grandes y también los que están ahí que vienen llegando al club. Eso no es fácil, además de que la idea nuestra es un poco de jugar y lo que más cuesta es la parte de hilvanar jugadas en momentos precisos, tiempo, espacio, el pase.

”La intención de jugar a ese tipo no es así de la noche a la mañana. Sí hemos tratado de mantener un orden defensivo importante, que no nos agarren de sorpresa, y también creo que tenemos un equipo muy rápido.

”Entonces, tenemos tanto lo combinativo, la velocidad como lo táctico en defensa y nos hace ser versátiles, y eso es importante".

- ¿La jugada del segundo gol en Nicaragua contra Managua FC es parte de lo que usted quiere ver?

- Sí, me encanta el tema combinativo. Lo que pasa es que ahora con esto de los planteamientos, una línea de cinco, una línea de cuatro, con dos contenciones hace que ese centro sea muy complejo muchas veces. Dichosamente el otro día lo pudimos conseguir ahí. Si vos analizás el fútbol actual cuesta mucho ver jugadas por el centro. Casi siempre se busca los costados y temas de diagonales.

”Tenemos una alternancia de posibilidades, de un juego por dentro, un juego por fuera, velocidad si tenemos espacios y las alternativas están".

- ¿Qué mensaje le da usted a la afición sabiendo que también hay una reducción del 20% del aforo?

- Siempre es bonito jugar en nuestra cancha. Creo que un factor determinante que en la final nos pasó fue eso. Se definió por un balón parado, y creo que jugar en el Morera hubiera sido más favorable a nosotros.

”Siempre jugar en el estadio nuestro y con la afición, aunque en este momento tenga esa problemática, es bonito y Dios quiera que podamos complacerlo sacando un buen triunfo este domingo".

- ¿Resulta difícil hacer la alineación para este domingo?

- Tal vez tenía una o dos dudas. El partido en Nicaragua me da cierta luz, pero también es que un mismo equipo que juegue todos los partidos es muy difícil. Allá en Nicaragua dosificamos gente, porque los necesitamos al 100%.

”Nunca hay cuatro días hábiles y entonces por eso lo de dosificar y dar alternancia a los muchachos. Creo que también ellos trabajan para estar ahí en la cancha y tratar de que lo hagan de la mejor manera, sacando resultados, que es lo importante en esto.

”Este mes es sumamente difícil para nosotros y si nos da chance de estar ahí arriba en el torneo nacional y clasificar en el torneo centroamericano sería un buen logro de planificación, porque no es fácil”.

- ¿Cuánto tiempo estará fuerta Joel Campbell?

- Joel amerita una o dos semanas, que fue lo que se le diagnosticó. Fue algo leve y es una buena noticia.

Este es el precio de las entradas para el partido del 10 de agosto entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

