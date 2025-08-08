‘¿Por qué me quitaste?’: Alexandre Guimaraes y otras voces ponen en aprietos a Joseph Joseph en ‘Pelando el ojo’

Imitando la voz del periodista Everardo Herrera, Norval Calvo le dio la bienvenida a Joseph Joseph en el programa Pelando el ojo.

Durante media hora, el presidente de Liga Deportiva Alajuelense recibió preguntas de personajes que por momentos lo pusieron en apuros, combinando el humor con respuestas serias y hasta reveladoras.

Poco a poco, le fue presentando a diferentes personajes, comenzando con Alexandre Guimaraes. De inmediato, surgió el primer momento de risas cuando esa voz de Guima le consultó: “¿Por qué me quitaste?”.

El jerarca de la Liga contestó: “Guima, el aprecio es mutuo y el respeto, son decisiones que uno no quiere tomar en el fútbol, es difícil la verdad. Pero a veces, los resultados no se dan, o a veces digamos que la parte deportiva no está en el momento que uno quiere, y hay que tomar este tipo de decisiones, las cuales, por supuesto, no nos gusta tomar. Pero sin duda hay mucho agradecimiento hacia lo que usted hizo en el club y un gran respeto y mucha admiración”.

La voz del periodista Harrick McLean le comentó que no sabe por qué no llevaron a Nicaragua, si era porque no había campo. Ante eso, el presidente liguista dijo: “Primero, porque tenía compromisos en el trabajo y porque tenía este compromiso también”.

Joseph Joseph concedió una entrevista bastante diferente en 'Pelando el ojo'. Al final, el jerarca le entregó una camisa de Liga Deportiva Alajuelense a todo el elenco del programa. Y Norval Calvo le regaló una gorra del popular espacio. (Instagram Pelando el ojo/Fotocomposición en Canva)

La otra consulta de la voz del comunicador fue: ¿Quién le puso Joseph Joseph? Y respondió: “No me molesta la pregunta, mi abuelo se llamaba así, y cuando yo nací, me pusieron igual que mi abuelo. Esa es la historia detrás de mi nombre. Es José José, pero yo no canto, solo en la ducha”.

Steven José Chanto, director de deportes de Pelando el ojo le consultó si Óscar “Macho” Ramírez llegó a generar algo diferente en la afición liguista.

“Sin duda alguna, la llegada de Óscar ha ayudado sobre todo a incorporar a los jóvenes de la cantera al primer equipo. Ya han visto algunos nombres que creo que lo han hecho muy bien: Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Kenyel Michel, Deylan Paz...”, citó el presidente de la Liga.

En ese instante interrumpe la voz de Guimaraes y menciona a Celso Borges. Ante eso, Joseph Joseph dijo: “Celso es un gran capitán”.

“Y por supuesto Óscar ha ayudado mucho a impregnar ese sentimiento liguista en la planilla y hoy tenemos un buen porcentaje de jugadores formados en nuestra casa y ojalá así siga siendo en las siguientes temporadas”, afirmó Joseph Joseph.

— Pregunta la voz de Everardo Herrera: ¿Qué siente más rico ganarle, a Heredia o a Saprissa?

— Bueno, es una pregunta peculiar, depende de la situación, si es una final, o una serie de ida y vuelta que hay que ganar, pues a cualquiera, con los dos hay mucha alegría cuando se gana, porque son dos grandes rivales. Ahora, un partido normal, de temporada, pues clásico es clásico y eso sin duda alguna tiene una gran influencia.

— Pregunta la voz de Jafet Soto: ¿Listo para perder el domingo?

— Para nada, para nada, para nada.

— Pregunta la voz de Jafet Soto: En Herediano vamos a tener al mejor director técnico de este país, para que le quede claro, por supuesto... Usted sabe que yo no me quedo callado y prefiero pedir perdón que pedir permiso. Yo le quiero hacer una pregunta y espero que no sea mala leche y me responda lo que le voy a preguntar. Aquí estamos entre hombres de negocios, unos saben más que otros, no voy a decir quién.

Ha habido una polémica reciente por dos chamacos, Alejandro Bran que se equivocó y John Paul Ruiz. Yo dije que que vamos a acudir a FIFA por derechos de solidaridad, por esta venta que se hizo, entonces yo quiero saber: ¿usted qué opina al respecto, si nos van a dar una tajada, o si nos van a hacer un sinpe?

— Bueno Jafet, un saludo a usted, usted es compañero mío en la Federación, así que usted y yo tenemos una buena relación. Tengo un gran concepto suyo y con respecto a esos jugadores no tiene que acudir a la FIFA, usted me puede llamar a mí, yo le puedo enseñar los términos de la negociación. No hace falta, no tenemos nada que ocultar y cualquier dinero que ustedes consideren que les corresponde, lo tendrán que hacer, en el caso de Alejandro al Minnesota y en el caso de John Paul al equipo de Chipre.

— Pregunta la voz de Pablo Gabas: ¿En qué llegó a la directiva? ¿Por qué inyecta capital y es un socio mayorista?

— No soy socio mayoritario, soy un socio. Todos los socios en la Liga tienen el mismo peso, yo soy un socio más de la Liga. La salud financiera de la que hoy goza la Liga Deportiva Alajuelense se debe a muchos factores. A un control estricto de los gastos y a la generación de más ingresos en diferentes rubros.

”Entonces, mucha gente me lo achaca a mí, pero vieras que no es tanto así. Y en cuanto al motivo por el cuál decidí entrar a la directiva es porque tengo un gran amor por la institución y siempre tratando de ser un proyecto integral para la formación de futbolistas.

”Para que puedan llegar al primer equipo y para que puedan jugar en el extranjero y que eso le produzca más ingresos a la institución y a la misma vez más ingresos a los jugadores y que eso les pueda cambiar la calidad de vida. En eso estamos, esa es la lucha diaria y obviamente con la obligación de darle los triunfos a la afición que tanto quieren”.

— Pregunta la voz de Everardo Herrera: ¿A dónde estuviera Liga Deportiva Alajuelense en este momento si usted no hubiese entrado?

— No sé, esa pregunta no me la esperaba, nunca me la han hecho. No sé, para nadie es un secreto mi aporte a la institución con el CAR, eso no es un secreto. Eso ha sido muy público, tanto en la prensa como en las asambleas y yo creo que eso ha ayudado mucho a que la Liga sea una institución atractiva para el desarrollo de los futbolistas, para la carrera de los futbolistas.

”Pero sí debo decir que tengo compañeros en la junta directiva, en la actual y en la anterior, en eso que le dije, generando más ingresos, controlando los gastos, haciendo diferentes negociaciones con jugadores. Y como le digo, no voy a esconder el CAR, pero hay aportes de compañeros de la Junta Directiva que han sido importantes para la institución.

”Y ni hablar de los jugadores y del cuerpo técnico, de todo el staff deportivo que trabaja en Liga Deportiva Alajuelense y que trabajan todos los días muy arduamente por llevar a la institución a un mejor lugar”.

— Pregunta la voz de Aline Moine, periodista de ESPN: ¿Qué diferencias o similitudes hay entre manejar una empresa y un equipo de fútbol?

— Buena pregunta y he pensado mucho en la respuesta, no porque supiera que me iba a hacer pregunta, es porque he sentido como que en la empresa muchas cosas están bajo control. Uno sabe que si uno actúa de una manera este va a ser el resultado, y si actúa de otra manera, el resultado va a ser otro. En el fútbol no.

”Yo considero que en la Liga hemos hecho muy buenas cosas, creo que estamos manejando la institución de una manera muy seria en todos los ámbitos y a veces nos ha pasado que llegamos a una final y hay una jugada muy puntual que nos hace perder el trabajo de toda una temporada.

”Tal vez en el fútbol hay muchas cosas que no están bajo el control de uno. Cuando ya empezó el partido y el árbitro pitó ahí ya nosotros no tenemos nada que hacer".

— Pregunta la voz de Everardo Herrera: ¿Qué siente cuando pierden un partido de esa forma? ¿Llora en la casa? ¿Va lleno de cólera? ¿Qué siente?

— No se lo voy a negar, es un gran dolor, pero hay que sacudirse. Después de dos o tres días hay que levantarse, seguir, sacudirse. Es un gran dolor, pero hay que sacudirlo, si uno sigue con pensamientos negativos, eso no lo lleva a ningún lado. Hay que sacudir ese dolor, trabajar y mejorar para la siguiente temporada.

— Pregunta la voz de Harrick McLean: ¿Qué va a pasar con el nuevo estadio de la Liga?

— Nosotros tenemos toda la intención de poder llevar a la asamblea el tema del estadio y será la asamblea la que lo apruebe o que lo rechace. Tenemos preescogido un terreno que consideramos apto para construir un estadio.

”Estamos haciendo todos los estudios en todas las instituciones para llegar, por así decirlo, a prueba de balas a la asamblea, y si sale positivo en todas las diferentes consultas y estudios que estamos haciendo en las instituciones, pues sí pretendemos llevar el proyecto a la asamblea, para que sea la asamblea la que decida.

— Pregunta la voz de Everardo Herrera: ¿Es cerca del CAR el terreno?

— Es en Alajuela, no es enfrente del CAR, como en algún momento. No es a la par tampoco, pero es en Alajuela, en un buen punto.

— María Paula, de redes sociales de Pelando el Ojo: ¿El ADN liguista existe?

— Sí, por supuesto que existe y yo creo que ese sentimiento, ese amor por la institución que hace que uno dé la milla extra, en todo ámbito, los que están en cancha, hasta los que no estamos en cancha, por supuesto que afecta positivamente.

— María Paula, de redes sociales de Pelando el Ojo: ¿Qué les espera a las leonas?

— Le ganamos a Herediano 3-0. No era un hachazo, solo estaba informando. Nosotros creemos mucho en el fútbol femenino, nos lo tomamos muy en serio, le destinamos un presupuesto importante. Creo que fuimos la única institución que mantuvo su equipo femenino en los últimos siete meses que no hubo torneo.

”Nos tomamos con toda seriedad este torneo, lo queremos ganar, llevamos ocho seguidos y queremos el noveno título y creemos mucho en el fútbol femenino. En otros países, el fútbol femenino ha crecido muchísimo, se ha profesionalizado muchísimo y no veo por qué en Costa Rica no se pueda hacer”.

— Pregunta la voz de Andrés Carevic: ¿Cuál he sido su técnico favorito? Y lo digo porque me llevó dos veces. Y yo gané la 30.

— Y también la Copa Centroamericana (Liga Concacaf). Andrés, yo creo que usted es un gran técnico, una gran persona, igual siempre le deseo lo mejor, estoy muy agradecido por lo que usted hizo en la Liga. Ahora estamos en bandos contrarios, pero igualmente le tengo un gran respeto y admiración por lo que usted hizo en la Liga.

— Voz de Alina Moine, periodista de ESPN: ¿Se le critica a la Liga que no gana a nivel nacional, pero siente rico ganar la Centroamericana, aunque haya un montón de haters que digan que eso no vale?

— Por supuesto, es un torneo importantísimo. Se le ha querido bajar el piso no sé por qué, pero nosotros lo consideramos muy importante por muchas cosas. Por el nombre internacional, económicamente, por seguir participando en la Concachampions, que es el torneo que lleva al Mundial de Clubes.

”Así que para nosotros, en el segundo semestre del año siempre armamos la planilla para enfrentar los dos torneos de la mejor manera.

”Y ese torneo para nosotros es muy importante, independientemente del resultado que obtengamos. Dichosamente, en las dos primeras ediciones logramos ser bicampeones”.

— Pregunta la voz de Everardo Herrera: ¿Quién asesora a Joseph Joseph? ¿Quién le habla al oído?

— Muchas personas, ahora hay un gerente deportivo, que es Carlos Vela, que yo creo que acertamos en esa contratación. Es alguien de mucha experiencia, muy trabajador y creo que ha llegado a imponer disciplina en las diferentes áreas y lo escucho mucho a él. Tengo compañeros en la Junta Directiva, tengo a los compañeros de la Comisión Deportiva que son Luis Roberto Sibaja, Óscar Alvarado y Javier Delgado.

”Así que hay muchas personas a quienes yo les pido consejos. A Guillermo Sifres que es el scout que anda buscando jugadores en todas las ligas del mundo. Al director de liga menor, que es Jaime Pascual, a Javier Delgado, por supuesto que Óscar Ramírez, con muchas personas converso”.

Joseph Joseph asumió la presidencia de Liga Deportiva Alajuelense en 2023. (JOHN DURAN)

— Pregunta la voz de Harrick McLean: ¿Qué pasa con algunos jugadores que no sienten la camiseta?

— Lo que todos queremos son los resultados y estamos conscientes de que en esa área, en lo que es el torneo nacional estamos en deuda. Vea, jugadores a veces hay percepciones afuera que nosotros adentro no las vemos. Ahora hay un grupo muy comprometido, con muchas ganas de darle alegrías a la afición.

”Yo no he visto en el grupo actual que haya alguien que no esté comprometido y si lo sintiéramos, no creo que esa persona estaría en la institución. En ese sentido tenemos un gran grupo”.

— Pregunta la voz de Mauricio Montero: ¿Cuál es el estilo que promueven, mexicano o español?

— A la hora de escoger un gerente deportivo no nos fijamos en la nacionalidad, nos fijamos en su preparación, en su experiencia, en su compromiso, en cómo es como persona y como profesional. Así que en ese sentido no nos fijamos en la nacionalidad.

”Siempre buscamos que la Liga sea un equipo protagonista, que sea un equipo vaya al frente, que ataque y que gane los torneos en los que participa. Eso no es negociable en la Liga y eso es lo que trabajamos”.

