Managua FC vs. Alajuelense: Hora exacta y canal para ver este partido en Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense visita al Managua FC en el Estadio Nacional de Nicaragua. El partido comenzará a las 8:06 p. m. y corresponde a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ambos equipos necesitan recomponer su camino en el torneo regional, después de que no puntuaron en su estreno. La Liga, en su condición de bicampeón de la Copa Centroamericana, buscará retomar el rumbo en la defensa de su título luego de la derrota sufrida ante Plaza Amador.

Esa caída del jueves anterior puso fin a una racha de 20 partidos invicto en la competición regional.

Según detalla la Concacaf, Alajuelense disputará su quinto partido ante rivales nicaragüenses en la historia de la Copa Centroamericana. Todos los encuentros anteriores fueron contra el Real Estelí FC y todos en finales, con un saldo de dos victorias y dos empates.

Managua también buscará recuperarse en su intento por sumar sus primeros puntos tras caer 4-1 ante Antigua FC. Juan Ramón Barrera fue el autor del gol del “león capitalino” en ese partido.

Óscar Ramírez y Celso Borges conversan en el reconocimiento al Estadio Nacional de Nicaragua, donde Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense jugarán este jueves 7 de agosto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Managua FC se ha enfrentado contra clubes costarricenses en seis ocasiones en torneos de clubes de Concacaf. Ocurrió dos veces en la Copa Centroamericana (1 empate y 1 derrota) y cuatro veces en la Liga Concacaf (2 empates y 2 derrotas), con un balance total de 0 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

En Liga Deportiva Alajuelense están listos para el partido contra Managua FC, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¿Dónde puedo ver el partido Managua FC vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense será transmitido por ESPN. Además, usted puede sintonizarlo a través de la aplicación Disney+.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com usted encontrará la previa, luego las principales incidencias y que una vez concluido el juego aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Doryan Rodríguez entró en convocatoria para el partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Aarón Salazar: ‘No hay excusa que valga’ Copiado!

Aarón Salazar acompañó a Óscar Ramírez en la rueda de prensa organizada por Concacaf en la víspera del partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense.

El defensor comentó que este jueves jugarán en una cancha sintética un poco más gastada en comparación con las que se acostumbra jugar en Costa Rica.

“Sin embargo, pues no hay excusa, ya pudimos medir un poco el pique del balón, la rapidez con la que el balón viaja y ya lo hablamos. Uno de los líderes del equipo bien claro lo dijo, que ya este equipo está acostumbrado a jugar en canchas así, ya ha sacado resultados positivos en canchas así en este torneo.

”Y, de esa misma forma, sacando resultados en este tipo de canchas, se ha logrado el título dos veces. Así que, bueno, no hay excusa alguna que valga y ya estamos preparados”, expresó Aarón Salazar.

Además, indicó que con respecto al plan de partido, Alajuelense hoy tiene un poco más de urgencia por los tres puntos que están en juego, debido a esa pérdida que tuvieron en casa.

“Obviamente el grupo tiene claro que tenemos que venir a recuperarlos afuera, pero de igual forma me parece que los partidos que se plantean son todos para ganarlos.

”Como bien sabemos, somos bicampeones de este torneo, somos equipo grande y sabemos que tenemos la capacidad de tener la pelota y sacar un resultado positivo en cualquier estadio de los rivales que tenemos. Tácticamente, el objetivo siempre debe ser ganar", opinó el futbolista.

También aseguró que Alajuelense está obligado a ganar en cualquier lugar, así que la presión es de siempre.

“Todos tenemos claro dónde jugamos, la responsabilidad que llevamos en el pecho y esa responsabilidad indica que tenemos todos los días la presión de ganar”, agregó Aarón Salazar.

📍 Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua



Acá jugará La Liga este jueves a las 8:00 p.m. ¡VAMOS LIGA! 🦁



🆚 @ManaguaFC_ pic.twitter.com/xoNreYNt9W — Alajuelense (@ldacr) August 7, 2025

Kenyel Michel y Elián Quesada podrían ver acción en el partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense anuncia el partido contra Managua FC

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 Copa Centroamericana

🆚 Managua FC

🕒 8:00p.m

🏟 Est. Nacional de Nicaragua

📺 ESPN / Disney+#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/Lvc3x0Qv1a — Alajuelense (@ldacr) August 7, 2025

Managua FC anuncia el partido contra Alajuelense

#𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐃𝐚𝐲 | ¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐄𝐋 𝐋𝐄𝐎́𝐍 𝐂𝐀𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐍𝐎! 🦁🇳🇮



Hoy es por TODO, por el ESCUDO, por nuestra GENTE, por nuestro FÚTBOL.



🗣️ ¡DALE LEÓN, VAMOS MANAGUA! 💙💛 pic.twitter.com/fjpQY1JbNL — Managua FC (@ManaguaFC_) August 7, 2025

Así marcha el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf antes del partido Managua FC vs. Alajuelense Copiado!

Así marcha el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf antes del partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Captura Concacaf.com/Captura Concacaf.com)

