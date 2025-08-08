Puro Deporte

Alajuelense presenta cambios para jugar contra Managua FC en Nicaragua: Esta es la alineación

Óscar ‘Macho’ Ramírez presenta un equipo distinto al que ha venido usando con Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense afronta este jueves 7 de agosto su segundo partido en la Copa Centroamericana de Concacaf y los rojinegros solo piensan en enderezar su camino para ganar terreno en la tabla de posiciones del grupo A, después de que hace una semana, los bicampeones de esta competición cayeron en casa contra Plaza Amador.








