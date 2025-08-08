Alajuelense presenta cambios para jugar contra Managua FC en Nicaragua: Esta es la alineación

Liga Deportiva Alajuelense afronta este jueves 7 de agosto su segundo partido en la Copa Centroamericana de Concacaf y los rojinegros solo piensan en enderezar su camino para ganar terreno en la tabla de posiciones del grupo A, después de que hace una semana, los bicampeones de esta competición cayeron en casa contra Plaza Amador.

Óscar “Macho” Ramírez dijo que esperaría hasta el último momento para tomar decisiones de cara a este juego, que empezará a las 8:06 p. m., en el Estadio Nacional de Nicaragua, en Managua.

No se trataba de una frase trillada del entrenador de los rojinegros, sino algo que de verdad tenía en mente, con bastantes cambios.

La cancha sintética luce desgastada, complicada, en malas condiciones. Y ojo, que esto de paso se convierte en una alerta para el técnico de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera.

Porque es el mismo escenario donde la Tricolor iniciará la última parada de la eliminatoria mundialista contra Nicaragua, el próximo 5 de setiembre.

Anthony Hernández y Guillermo Villalobos salieron a inspeccionar la cancha del Estadio Nacional de Nicaragua apenas Liga Deportiva Alajuelense llegó a ese reducto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Para este duelo entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez definió que estos son los hombres que serán de la partida: Washington Ortega, Guillermo Villalobos, Anthony Hernández, Elián Quesada, Jonathan Moya, Diego Campos, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Santiago van der Putten, Isaac Badilla y Creichel Pérez.

