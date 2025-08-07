Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez en alerta por ‘espionaje’ de Douglas Sequeira

Managua FC tiene de su lado a Douglas Sequeira, quien conoce bien a Óscar Ramírez y a Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense se enfrentará este jueves 7 de agosto, a las 8:06 p. m., contra un Managua FC que tiene a Douglas Sequeira como asistente técnico. Ese es un detalle que Óscar “Macho” Ramírez no pasa por alto.








Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

