Óscar ‘Macho’ Ramírez en alerta por ‘espionaje’ de Douglas Sequeira

Liga Deportiva Alajuelense se enfrentará este jueves 7 de agosto, a las 8:06 p. m., contra un Managua FC que tiene a Douglas Sequeira como asistente técnico. Ese es un detalle que Óscar “Macho” Ramírez no pasa por alto.

El técnico de la Liga dejó claro que no le extraña en lo absoluto que de un tiempo para acá, los equipos de Nicaragua pongan en aprietos a los ticos, y en la rueda de prensa en la víspera del partido contra Managua FC, el “Macho” recibió una consulta sobre el “Esqueleto”, quien hoy funge como auxiliar del técnico Emilio Aburto.

“Conociendo a Douglas, que yo lo llegué a tener de jugador y sé lo que es el muchacho, lo que se ha preparado, es una persona muy inteligente y es un apasionado de todo el fútbol. No deja de tener cierta ventaja que nos conozca y que pueda transmitir alguna situación al cuerpo técnico, al equipo de Managua”, expresó Óscar Ramírez.

De paso, el “Macho” dijo que aprovechaba la oportunidad para felicitar a su rival de este jueves por tener a Douglas Sequeira en su equipo, a quien definió como un buen muchacho.

“Les va a aportar mucho, muy estudioso y tal vez sí él pueda dar alguna cosa. Nos ha enfrentado en algunas situaciones, o ha estado de asistente en algún equipo, que pueda tener cierto conocimiento”, citó Óscar Ramírez.

Douglas Sequeira es asistente técnico de Managua FC y el entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez, le presta atención a eso. (Archivo LN y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)

Sin embargo, también considera que todo pasa por la cancha, porque un entrenador lo que hace con los muchachos es planear el partido, visualizar diferentes escenarios; pero que mucho también tiene que ver el aporte del jugador dentro de la cancha.

“Esa es una de las cosas en las que me estoy enfocando, que el jugador se haga más consciente de lo que es en sí el partido, y esté más metido en lo que es la idea y poder en algún momento”, citó.

Además, indicó que el partido nunca va a ser igual, que tiene sus momentos de ofensiva, de defensiva, de intermedio, y de crear ciertos escenarios para poder molestar al otro equipo.

“Esa es una de las cosas, y en este caso Douglas, yo creo que nos conoce más, creo que en eso estamos claros”, recalcó el “Macho”, consciente de que Sequeira sabe algunos de sus secretos, de su manera de ver el fútbol y que para efectos de este partido resulta un “espía”.

Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense se estrenaron con derrota en la tercera edición de la Copa Centroamericana de Concacaf. Por eso, el partido de este jueve resulta crucial para las aspiraciones de los dos equipos.

