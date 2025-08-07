A Óscar ‘Macho’ Ramírez no le extraña que clubes de Nicaragua metan en problemas a los ticos

Que un equipo nicaragüense complique a los clubes ticos no le parece nada extraño a Óscar “Macho” Ramírez. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense aseguró que los tiempos de las grandes diferencias futbolísticas ya pasaron.

“Ahora nos encontramos con un fútbol más global, donde todos los técnicos tienen al alcance muchas herramientas e igual el jugador se prepara de la mejor manera. En el caso de Nicaragua, creo que la historia reciente habla del Real Estelí en dos finales centroamericanas, y eso dice mucho”, expresó Óscar Ramírez en la rueda de prensa que brindó en el Estadio Nacional de Nicaragua.

Añadió que al ver y analizar al Managua, se notan criterios futbolísticos importantes. Además, consideró que ya cuentan con muchachos que se proyectan, y que eso es importante para el fútbol de Nicaragua.

El “Macho” puso de ejemplo a Juan Ramón Barrera, con una experiencia internacional muy buena y que transmite conocimientos a sus compañeros.

“Hay un avance importante y aquellas grandes diferencias ya pasaron al olvido. Ahora es saber jugar, saber ser efectivos para poder lograr triunfos a este nivel y este jueves va a ser un partido también de exigencia”, citó.

Según él, aparte de la calidad futbolística, también debe tomar en cuenta el agravante de la cancha, sintética y que tiene su problemática, donde dicho sea de paso será el partido eliminatorio del 5 de setiembre entre Nicaragua y la Selección de Costa Rica.

“Nosotros ya tuvimos cancha sintética hace unos años y creo que ya se nos estaba dando esa situación como en 2011. Son canchas difíciles, el clima tiene su injerencia.

”Si llueve, es una cancha más difícil, más rápida y con su problemática de algún momento. Esta está un poco compacta y esa parte para nosotros, que estamos acostumbrados a la gramilla natural, en algún momento nos puede dificultar", citó Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez y Aarón Salazar atendieron a los medios de comunicación en la víspera del partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

- ¿La Liga está obligada a llevar el peso del partido?

- Pues sí, creo que nuestra historia nos indica que tenemos que llevar la iniciativa, aún así viendo presentaciones del Managua también, es un equipo que propone. Pero sí, ante la urgencia también, porque con esta derrota que tuvimos en nuestra cancha, venimos con la obligación de buscar el partido y podernos llevar los seis puntos. Esa es la intención nuestra, clara, sabiendo que tenemos un gran equipo al frente.

- ¿Hay opción de variante en el lateral izquierdo, ya que John Paul Ruiz ha sido el que ha estado alineando en los últimos cuatro partidos? ¿Elián Quesada tendrá oportunidad?

- A este momento todavía hay algunas situaciones que estamos valorando y puede ser alguna de esas también y en algunos otros puestos para lo que es el partido de este jueves. Y todavía me tomaré un poco de espacio para tomar decisiones.

”También mirando lo que nos plantea el Managua, ver qué cosas podemos aprovechar y sobre eso tomar decisiones. Pero sí, también muy complacido con la presentación que tuvo Elián el otro día, muchacho joven que se vislumbra con una capacidad muy buena, pero también hay que saberlo llevar.

”En esto el fútbol, la experiencia le dice a uno que es poco a poco y veremos. La decisión todavía está ahí, todavía está cocinándose como decimos nosotros".

- ¿Qué le pareció la amabilidad del Managua FC en cederle la cancha un día antes del reconocimiento?

- Nosotros muy agradecidos, la verdad que igual tenemos la apertura también en algún momento. Si se presentan por Costa Rica de poder ayudar. Y esto es el fútbol, al final esto es un tema de deporte, pero también creo que tenemos que verlo como tema de hermandad, como tema de ayudarnos.

”La verdad que agradecidos completamente de poder tener a disposición a la cancha y eso pues en algún momento podemos compensar allá, que estén por allá en Costa Rica y en cualquier situación.

”Lo que sea un préstamo de cancha o alguna parte de la logística que tenemos a Mingo Reyes, un encargado ya de muchos años y que tiene buenas relaciones con todos los equipos. En eso pues no tengan la duda que allá les vamos a ayudar también si en algún momento lo ocupan”.

- ¿Tiene contemplado a Doryan Rodríguez? ¿Es cierto que estaba lesionado?

- Doryan es un muchacho que es de la cantera, en algún momento ha sido prestado a otros clubes y ahora que lo recibimos, pues vemos cualidades interesantes para trabajar también, y creo que es un muchacho que queremos tenerlo ahí cerca para irle de alguna manera buscando el acomodo.

”Sus características, que se buscan en algún momento con otros jugadores tenerlo y poderlo potenciar, creo que es un muchacho que en lo personal me agrada su forma.

”Y veremos cómo lo vamos a llevar ahí, poco a poco, sin meterle la presión que en este momento manejamos por todo lo que ha pasado en los últimos años. Pero ver si lo podemos rescatar para la institución, que es de la cantera y eso es importante”.

