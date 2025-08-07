Puro Deporte

A Óscar ‘Macho’ Ramírez no le extraña que clubes de Nicaragua metan en problemas a los ticos

Óscar ‘Macho’ Ramírez afirma que Liga Deportiva Alajuelense tiene que llevar la iniciativa contra Managua FC

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Que un equipo nicaragüense complique a los clubes ticos no le parece nada extraño a Óscar “Macho” Ramírez. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense aseguró que los tiempos de las grandes diferencias futbolísticas ya pasaron.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCopa Centroamericana de ConcacafManagua FC
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.