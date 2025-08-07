Aarón Salazar tiene claro qué pasó y no debe ocurrir más en Alajuelense

Aarón Salazar se mostró muy autocrítico después de lo ocurrido contra Plaza Amador y confía en que se verá una versión diferente de Liga Deportiva Alajuelense en Nicaragua.

Sentado al lado de Óscar “Macho” Ramírez en el Estadio Nacional de Nicaragua y en las horas previas al partido de Liga Deportiva Alajuelense contra Managua FC, Aarón Salazar reconoció que dos errores en salida le costaron caro a su equipo, en la derrota contra Plaza Amador de Panamá, y que él tuvo parte de responsabilidad en lo ocurrido.

La Liga necesita recuperar en la capital nicaragüense los puntos que dejó ir en su casa, después de esa derrota del actual bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Para eso, los rojinegros tienen muy claro lo que no puede pasar más y también saben qué es lo que pasó en ese pulso contra los monarcas del fútbol canalero.

“Creo que desde el inicio no fue un partido que necesariamente como grupo estuvimos del todo finos, me refiero al inicio con respecto a la posición del balón. Andábamos un poco imprecisos, un poco acelerados, el campo estaba mojado, no supimos controlar eso durante el juego”, recordó Aarón Salazar.

Alajuelense tomó ventaja con la anotación de cabeza de Jonathan Moya, pero dijo que algo que les ha estado pasando un poco de factura, es esa falta de tranquilidad a la hora definir.

“Creo que el partido se hubiera cerrado, a pesar de que no estuvimos muy finos con la tenencia del balón en ciertos tramos. Aún así logramos llegar al marco rival y de manera clara, pero no logramos concretar las opciones claras que tuvimos”, citó.

Doryan Rodríguez, Deylan Aguilar, Creichel Pérez y Aarón Salazar durante el reconocimiento del Estadio Nacional de Nicaragua, donde Liga Deportiva Alajuelense jugará contra Managua FC. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Añadió que ahí es donde entra el trabajo de los defensores, en el sentido de que por más que se desperdicien opciones, su misión es acuerpar a Washington Ortega para mantener el marco en cero.

“Lo hablamos entre nosotros, hubo una desatención entre Guillermo Villalobos y mía, de comunicación también, así que, bueno, sabemos que tenemos que mantener ese marco en cero.

”Como lo logramos hacer durante muchos partidos del torneo pasado. Sabemos que es una virtud de nosotros y también sabemos que los errores cometidos no van a pasar más", afirmó Aarón Salazar con mucha autocrítica y la firme intención de mejorar y reflejarlo en la cancha con resultados.

