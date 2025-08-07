Escuche a los árbitros en el VAR y vea el error de Juan Gabriel Calderón contra Alajuelense

La Nación informó con antelación que la Comisión de Arbitraje determinó que Juan Gabriel Calderón cometió un error en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe, porque el equipo dirigido por Fernando Palomeque debió terminar el partido con un futbolista menos.

Ocurrió en la falta de David Herrera sobre Anthony Hernández, en el minuto 79. Ahí, el central debió expulsar al futbolista de Guadalupe, pero su decisión fue amonestarlo.

Desde la sala VOR había varias dudas al respecto, chequearon las tomas y lo invitaron a que fuera al monitor, porque debía analizar una posible expulsión al cortar una opción manifesta de gol.

Llegó el momento de liberar los audios y el video de esa acción polémica, material que usted podrá analizar por su cuenta en este mismo artículo y sacar conclusiones.

Juan Gabriel Calderón tuvo un error en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe.

A continuación encontrará la explicación que ofrece la Comisión de Arbitraje, ver la jugada, escuchar a los árbitros en ese instante que se prolongó por varios minutos, y oír a Juan Gabriel Calderón en el cierre, diciendo: “No la tengo clara, mantengo mi decisión”.

