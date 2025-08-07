Puro Deporte

Escuche a los árbitros en el VAR y vea el error de Juan Gabriel Calderón contra Alajuelense

La Comisión de Arbitraje difundió el análisis del VAR de la segunda fecha del Apertura 2025 y mostró el desacierto de Juan Gabriel Calderón

Por Fanny Tayver Marín

La Nación informó con antelación que la Comisión de Arbitraje determinó que Juan Gabriel Calderón cometió un error en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe, porque el equipo dirigido por Fernando Palomeque debió terminar el partido con un futbolista menos.








Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

