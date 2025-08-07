Escuche a los árbitros en el VAR y vea el error de Juan Gabriel Calderón contra Alajuelense

La Nación informó con antelación que la Comisión de Arbitraje determinó que Juan Gabriel Calderón cometió un error en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Guadalupe, porque el equipo dirigido por Fernando Palomeque debió terminar el partido con un futbolista menos.
Ocurrió en la falta de David Herrera sobre Anthony Hernández, en el minuto 79. Ahí, el central debió expulsar al futbolista de Guadalupe, pero su decisión fue amonestarlo.
A continuación encontrará la explicación que ofrece la Comisión de Arbitraje, ver la jugada, escuchar a los árbitros en ese instante que se prolongó por varios minutos, y oír a Juan Gabriel Calderón en el cierre, diciendo: “No la tengo clara, mantengo mi decisión”.
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.
