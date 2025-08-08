Vea el gol de Diego Campos en el partido Managua FC vs. Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense afronta un partido complejo contra Managua FC, en Nicaragua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. Juego del que puede seguir las principales incidencias en este enlace.
