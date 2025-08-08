Puro Deporte

Vea el gol de Diego Campos en el partido Managua FC vs. Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tomó ventaja contra Managua antes de irse al descanso en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense afronta un partido complejo contra Managua FC, en Nicaragua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. Juego del que puede seguir las principales incidencias en este enlace.








Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

