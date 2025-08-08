Vea el gol de Diego Campos en el partido Managua FC vs. Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense afronta un partido complejo contra Managua FC, en Nicaragua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. Juego del que puede seguir las principales incidencias en este enlace.

Sin atacar tanto, los rojinegros aprovecharon un error en salida del arquero Alyer López para tomar ventaja en el marcador.

Jonathan Moya presionó, Creichel Pérez levantó el balón buscando el remate, Alejandro Bran estaba en el lugar indicado para el pase y Diego Campos remató para enviar el balón al fondo de las redes del campeón del fútbol de Nicaragua.

Diego Campos fue el encargado de ponerle cifras al marcador en el partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense, en Nicaragua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

¡Campos la manda al fondo para el 1-0 de Alajuelense! pic.twitter.com/qW6LcBoIGp — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 8, 2025

