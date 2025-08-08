Vea el gol de Kenyel Michel con el que Alajuelense ganó en Nicaragua

Liga Deportiva Alajuelense encontró respuestas en su banquillo y fue de menos a más en el partido contra Managua FC, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El juego se encontraba 1-1 tras las anotaciones de Diego Campos y Carlos Hernández; pero con las piernas frescas, Kenyel Michel mostró su capacidad de definición, así como la tranquilidad para no fallar.

¡Michel marca el 2-1 para Alajuelense! pic.twitter.com/xr8PMW1tXx — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 8, 2025

El extremo aprovechó un pase de Creichel Pérez para lograr esa anotación, con la que su equipo volvió al triunfo en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Kenyel Michel remató con la pierna izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Fue el segundo gol de Alajuelense, el de la victoria rojinegra.

Liga Deportiva Alajuelense selló una valiosa victoria en Nicaragua. Kenyel Michel consiguió un gol importante. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

