Vea el gol de Kenyel Michel con el que Alajuelense ganó en Nicaragua

Liga Deportiva Alajuelense se trae los tres puntos de Nicaragua en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense encontró respuestas en su banquillo y fue de menos a más en el partido contra Managua FC, en la Copa Centroamericana de Concacaf.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseKenyel MichelCopa Centroamericana de ConcacafManagua FC
Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

