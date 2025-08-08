Actualidad rojinegra

Fuertes medidas: Alajuelense se vuelve más estricto en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense difunde un aviso importante a su afición con una política que empieza a regir desde este 10 de agosto

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense no solo tomó la medida drástica de colocar una malla en la esquina noroeste del Estadio Alejandro Morera Soto para evitar problemas innecesarios, en cuanto al lanzamiento de objetos.








Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

