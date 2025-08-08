Fuertes medidas: Alajuelense se vuelve más estricto en el Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense no solo tomó la medida drástica de colocar una malla en la esquina noroeste del Estadio Alejandro Morera Soto para evitar problemas innecesarios, en cuanto al lanzamiento de objetos.

Aunque se eliminó el veto de los estadios en esta temporada, en la institución rojinegra no quieren recibir nuevas reducciones de aforo ni multas elevadas por el mal comportamiento los aficionados.

El club informó que a partir del juego contra Herediano, que será este domingo 10 de agosto a las 5 p. m. en la Catedral —en el que rige un castigo de una reducción del 20% del aforo máximo permitido—, se notará un cambio radical para que prevalezca la seguridad de quienes acuden a presenciar los partidos de fútbol.

La Liga tendrá un operativo de seguridad más rigoroso. En un comunicado oficial, el club rojinegro anunció que el nuevo protocolo incluirá revisiones más rigurosas en todos los accesos.

Para ello, contarán con la colaboración de personal de seguridad privada, unidades caninas K-9 y oficiales de la Fuerza Pública.

Alajuelense advierte a los aficionados que deben prever a partir de ahora un aumento en el tiempo de ingreso al estadio.

También informó que no está permitido el ingreso de objetos punzocortantes, pólvora, selfie sticks, baterías externas, perfumes, desodorantes en spray, bultos, bancos, sillas plegables, botellas, vasos, sombrillas, binoculares, drogas, vapes y encendedores.

“Además de estos objetos se prohibirá el ingreso de personas bajo efectos del alcohol o sustancias ilegales y también personas que alteren el orden público”, versa en el pronunciamiento de Alajuelense.

Las nuevas medidas de seguridad que Liga Deportiva Alajuelense adoptó en el Estadio Alejandro Morera Soto van más allá de esa malla que colocaron para evitar el lanzamiento de objetos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga hace un llamado para que quiene van al estadio colaboren con estas nuevas normas, y que esos objetos prohibidos los dejen en sus hogares o vehículos, porque si no, tendrán que dejarlos en un punto de control.

“Agradecemos la colaboración y comprensión de nuestra afición para que juntos vivamos la pasión rojinegra en un ambiente seguro y ordenado”, señaló Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense aumenta las medidas de seguridad en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

