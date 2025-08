Alajuelense toma drástica medida en el Morera Soto

Posiblemente pocas personas notaron una medida de seguridad nueva que adoptó Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los aficionados que acudieron al partido en el que Liga Deportiva Alajuelense perdió su invicto de 20 partidos en la Copa Centroamericana de Concacaf, aparte de ese juego en el que el equipo se vio mal, pudieron divisar un cambio en el recinto rojinegro.

Se trata de una medida drástica que obedece a un intento por prevenir futuros incidentes que metan en problemas a Alajuelense.

No importa que para efectos de campeonato nacional se eliminara el veto como castigo a los estadios y reemplazara por disminución de aforo y multas económicas.

En la Liga no olvidan que el lanzamiento de una pacha (botella de vidrio) a la cancha en el clásico de vuelta de la fase final del torneo pasado privó a los manudos de jugar en su casa en la lucha directa por el título.

Fue una situación grave, que en Alajuelense no dejaron pasar; así como la bombeta no autorizada que un aficionado reventó en popular oeste, donde se ubica La Doce.

La dirigencia de Alajuelense decidió tomar cartas en el asunto para evitar problemas innecesarios y procedió a instalar una malla de seguridad en el sector destinado para la barra, pero que también abarca la esquina que limita con popular y palco norte.

Más que un castigo, en Alajuelense lo toman como una medida preventiva o un mecanismo para mitigar los riesgos.

El responsable de encender la pólvora fue localizado y se encuentra en un proceso interno con el club; pero el autor del lanzamiento de la botella sigue siendo un misterio.

Así se ve de cerca la malla de protección que Liga Deportiva Alajuelense instaló en la esquina noroeste del Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con la nueva malla, en Alajuelense esperan que sirva como una solución para evitar que el club se vea perjudicado por quienes incumplen las normas. Buscan proteger la reputación de la institución, así como la integridad física de jugadores y aficionados.

“Es importante que todos entiendan que los partidos de fútbol son un espacio para ir a apoyar con todo lo que se pueda, para ir en familia, ir a disfrutar y todo el comportamiento de tirar objetos, todas esas situaciones lamentables no representan a un buen aficionado.

”Son totalmente deplorables y esperemos que no se vean en ningún estadio, tiene que haber espectáculo y esperemos que no se vuelva a repetir", expresó el directivo rojinegro León Weinstok a La Nación.

Para él, indistintamente de que haya cambiado la sanción, y que ahora en lugar del veto se aplique reducción de aforo y multas, la Liga no tiene por qué cargar con estos problemas.

“Igualmente las sanciones que quedan son también gravosas y esperemos que no haya actos de ese tipo. También a lo interno tomamos medidas al respecto, pero lo más importante al final de cuentas es el comportamiento de la afición”, apuntó el dirigente.

En la transmisión previa al partido en el que Alajuelense perdió 1-2 contra Plaza Amador, León Weinstok habló con las radios con derechos de transmisión y dijo en Columbia que el hecho de que pidieran que se aplicara la nueva sanción sobre el Morera Soto no significa que toleren o incentiven ese tipo de situaciones.

Dijo que la prevención se vuelve vital y que buscan lograr esa cultura para que no se den esos hechos; pero también con medidas para evitarlo.

Detalló que la malla se puso en la esquina donde ha habido más incidencia de lanzamiento de objetos y, que si bien por las tomas con las que se cuenta no se ha podido dictaminar de dónde se lanzó la botella, no hay duda que fue en esa esquina, y que otros lanzamientos también se han dado desde ahí.

En Liga Deportiva Alajuelense buscan frenar el lanzamiento de objetos a la cancha. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La Liga procuró instalar una malla que prácticamente no afecte la visibilidad de los aficionados, que sea casi imperceptible desde ese punto, pero que limite cualquier lanzamiento.

“A veces es difícil de explicar, se han achacado situaciones que a veces consideramos incluso que no tienen sustento, porque han tratado de ligar eso con los resultados del equipo; pero por ejemplo, los hechos que lamentamos ocurrieron a un clásico estadio lleno que el equipo ganó y eliminó a Saprissa.

”Entonces ahí uno se dice que tal vez el resultado deportivo no tendría una relación directa con esos hechos. La verdad no apoyamos esos aficionados y lo decimos tajantemente: no queremos que ese tipo de aficionados vengan al estadio“, afirmó León Weinstok.

Además, recordó que la bombeta que reventaron sin autorización fue ya concluido el clásico, así que lo cataloga como reprochable y sin justificación.

La visibilidad no se afecta con la malla en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Estamos tratando de mejorar la experiencia estadio. El recibimiento de ese día fue espectacular, a mi criterio de los mejores que ha habido y se hizo con los permisos adecuados, de forma coordinada con una empresa que se dedica a eso y Unafut lo autorizó, porque por eso no nos dieron ninguna sanción.

“Cuando se utilizó pólvora al final del partido, o en el medio tiempo de la gran final que ni siquiera es que genera ningún tipo de apoyo, fuimos sancionados y reprochamos esos actos. Estamos buscando que de una vez por todas terminen este tipo de comportamientos que no compartimos”, finalizó el directivo.

La malla no solo se colocó donde se ubica La Doce, sino que también abarca la esquina desde la grada norte. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

