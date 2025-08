Óscar Ramírez da explicaciones sobre la pérdida del invicto de 20 juegos de Alajuelense en Copa Centroamericana

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, dio explicaciones sobre la derrota de los manudos ante Plaza Amador, por la Copa Centroamericana.

Los erizos perdieron un invicto de 20 juegos.

–¿Cómo vio la situación de Jonathan Moya, que anotó pero celebró contra la afición?

–Es un tema complejo. Hay un arrastre de alguna situación. Es difícil para él como jugador. Si estuvimos en la cancha, sabemos que es complicado para nosotros. El entorno de los últimos tiempos afecta. Nosotros nos debemos a la gente, hay que hacer nuestro trabajo, y bueno, ahora vamos a revisar el tema y luego hablaré con él.

–¿Dónde estuvo la clave para que Plaza Amador superara a Alajuelense?

–Es un tema para analizar. Panamá ha crecido mucho. El biotipo de sus jugadores les da ciertas virtudes. Anotamos, pero luego condicionamos el juego y nos quedamos en el mano a mano. El problema nuestro fue la falta de contundencia, porque no logramos sellar el partido. No pudimos hacer el juego más accesible. Tuvimos que ir a buscar el resultado, y los cambios de ellos fueron potentes y rápidos. Sobre el tema de los fichajes, vamos a valorarlo. Tal vez podamos movernos un poco, porque sin contundencia es difícil competir.

–Se pierde un invicto de 20 juegos... ¿Es fuerte el golpe?

–Nos queda el juego contra Guadalupe, luego vamos a Nicaragua y después viene Herediano. Vamos a dar lo mejor en cada torneo. El partido que más nos afecta es el de Nicaragua. Luego pensaremos en Herediano. Hay que ver cómo quedamos, porque algunos jugadores salieron golpeados, como Celso Borges y Creichel Pérez. Ahora esperamos que estén bien. Puede que les toque a los jóvenes, y deben poner el pecho.

–¿Qué destaca del Plaza Amador?

–Lo tengo claro. Tengo una base, algunos muchachos refuerzos y varios jóvenes. Esa mezcla no es fácil, más con la situación que tiene el club de no haber ganado el torneo nacional. Sé que el arranque no sería sencillo, pero llevamos trabajo. Lo que me molesta de este juego es que no tuvimos muchas oportunidades, aunque estuvimos cerca de lograr el resultado. Esto no debería pasar, porque no debimos perder. Le doy valor al rival porque fueron contundentes.

–¿Por qué no estuvo Santiago Van der Putten?

–Santiago tuvo un resentimiento (físico) en Sporting, donde desgraciadamente tuvo problemas. No entrenó ni el lunes ni el martes.

–¿Cómo está el camerino de Alajuelense?

–Yo he hablado con los jugadores desde antes, sabíamos que el arranque sería difícil y debíamos ser inteligentes. Este partido era para medir cómo lo podíamos manejar. Ellos tuvieron salidas claras. Intentamos presionar en los primeros minutos, pero lo supieron manejar. Al final intentamos con velocidad, pero la contundencia del rival nos pasó factura.