Alajuelense ni siquiera tiene tiempo de pensar en la crisis de Herediano

Liga Deportiva Alajuelense cumplió con lo que le tocaba en Nicaragua, que era vencer al Managua FC en la Copa Centroamericana de Concacaf y ahora vuelve sin tiempo de absolutamente nada.

Ni siquiera para ponerse a pensar en esa crisis de Herediano que aunque Jafet Soto definió como una “semanilla mala”, acarreó la destitución inmediata de Pablo Salazar como técnico.

En la Liga se concentran en lo suyo, con la mente puesta en un partido que a todas luces se torna atractivo, independientemente de ese caos que sacude en este instante al equipo florense y que tendrá a Jafet Soto sentado en el banquillo.

Después del partido en Managua, Alajuelense aterriza en suelo nacional al filo de la tarde de este viernes y este sábado tendrá una práctica, en la que el trabajo de campo realmente ni siquiera se contempla. Solo lo básico previo a un juego con pronóstico de intensidad.

Será precisamente hasta la tarde de este sábado cuando Óscar Ramírez atienda a los medios de comunicación, en la conferencia de prensa exigida por Unafut en la víspera de un partido catalogado como clase A.

Pero sin necesidad de que el “Macho” se haya referido aún al juego de este domingo a las 5 p. m. entre Alajuelense y Herediano, en el Estadio Alejandro Morera Soto, la lógica dicta que su único pensamiento es asentarse más en la parte alta de la tabla.

Si se produce una victoria de Alajuelense, los rojinegros pueden abrir una brecha importante con respecto al actual bicampeón nacional, que podría ser decisiva en este campeonato con menos partidos, porque son solo diez equipos.

Elián Quesada y Alejandro Bran podrían ver acción en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, luego de jugar en Nicaragua. (Concacaf.com/Concacaf)

En la Liga nadie baja la guardia. Al contrario, todo detalle cuenta y este sábado los jugadores tendrán una sesión ligera, enfocada en la charla técnica y el análisis de videos para preparar el encuentro del domingo.

Alajuelense acaba de empezar a recomponer su camino en la Copa Centroamericana, donde se había estrenado con derrota; mientras que en el inicio del Apertura 2025 derrotó a Sporting de visita y a Guadalupe en casa.

El equipo por momentos no se ve bien, pero el mensaje a lo interno es que jugando feo o bonito, como sea, lo importante son los resultados.

Alexis Gamboa le gana un duelo a Juan Ramón Barrera en el partido entre Managua FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Concacaf.com/Concacaf)

Mientras que Herediano vive una auténtica tormenta, que empezó justamente con la puesta en marcha de la temporada 2025-2026, con el partido de la Recopa, que ganó Alajuelense.

Después de eso, el “Team” se estrenó en el Apertura 2025 con un empate sin goles frente a Guadalupe; se impuso ante el Real España en la Copa Centroamericana, pero luego arrastra dos derrotas. Una en casa ante Puntarenas FC y la otra en Nicaragua, contra el Cacique Diriangén.

Pero en el camerino de la Liga, nadie quiere hablar de la crisis rival. El foco está puesto en su propio desempeño y en mostrar una mejor versión en su casa, ante su gente, en un partido donde la restricción del aforo será del 20%.

Eso significa que Alajuelense podría contar con una asistencia del 80% de la capacidad máxima permitida en la Catedral.

La mentalidad de los jugadores de Alajuelense es de respeto, pero con la clara convicción de ganar.

“Nos toca Herediano el domingo, son el bicampeón y sabemos que es difícil. Esos juegos contra el Herediano son muy reñidos, muy cerrados. Cada uno tiene que prepararse mentalmente. Saber que estos son los partidos bonitos, los que todos quieren jugar. Es una motivación extra”, comentó el mediocampista Alejandro Bran.

Santiago Van Der Putten tiene un criterio muy similar al de su compañero, al pronosticar que será un juego muy complicado.

“Tenemos que ir con la mentalidad de ganar, respetar nuestra casa, luchar arriba y respetando al rival que es el bicampeón nacional, que independientemente de la situación en la que esté, va a ir con todo con la intención de ganar en nuestra casa”, apuntó Santiago van der Putten.

También es la posición de Kenyel Michel, quien dijo que Alajuelense solo piensa en la victoria para este domingo; mientras que Creichel Pérez frenó las especulaciones sobre una posible lesión.

Sufrió un golpe en la mano en el partido ante Managua FC, pero confirmó que estará disponible para el pulso entre Alajuelense y Herediano.

“Estoy bien, solo fue el momento del golpe y ahora solo queda recuperar para enfrentar a Herediano. No hay problema para el domingo, todo bien, gracias a Dios”, aseguró.

El partido del domingo tiene dos caminos, porque se torna como una oportunidad para Alajuelense de tomar ventaja en la parte alta de la tabla y hundir aún más a un rival directo; pero a la vez, el Team intentará salir a flote de su mal momento con un arranque flojo, antes de lo que se percibe como la inminente llegada de Hernán Medford.

Este es el precio de las entradas para el partido del 10 de agosto entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

