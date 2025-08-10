Óscar ‘Macho’ Ramírez apuesta por ajustes inesperados en alineación de Alajuelense

Óscar “Macho” Ramírez admitió sin ningún problema desde el día previo que aunque todos los partidos son importantes, algunos encierran cosas distintas, como el de este domingo contra el Club Sport Herediano.

La Liga viene de ganar en Nicaragua, en un partido donde aplicó una rotación interesante para procurar tener descansadas a fichas claves para este duelo ante el Team.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Herediano: La Liga quiere ser líder tras caída de Saprissa

El “Macho” sostiene un nuevo mano a mano desde el banquillo contra Jafet Soto, quien asumió las riendas de Herediano de manera interina mientras que Hernán Medford toma posesión de la dirección técnica florense, tras la destitución de Pablo Salazar.

¿Cómo alinea la Liga? Este es el once diseñado por el “Macho” Ramírez: Washington Ortega, Fernando Piñar, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, John Paul Ruiz, Aarón Salazar, Aarón Suárez, Celso Borges, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Alberto Toril.

John Paul Ruiz, Santiago van der Putten y Kenyel Michel son titulares con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Alajuelense dejó en la suplencia a Bayron Mora, Alejandro Bran, Isaac Badilla, Deylan Aguilar, Jonathan Moya, Rónald Matarrita, Diego Campos, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Rashir Parkins.

