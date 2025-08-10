¿El ‘10’ que busca Alajuelense?

La afición de Liga Deportiva Alajuelense tiene en la mira a Creichel Pérez. Después del partido que hizo contra Managua FC en Nicaragua, el liguismo empezó a comentar en redes sociales y en grupos de WhatsApp que él se ve como un buen armador de juego, en labores de un ‘10′.

Creichel Pérez levanta la mano como figura descada en los primeros partidos de la Liga, no solo por los goles, o su aporte en jugadas determinantes.

Muestra destellos de calidad que lo perfilan como una opción interesante para desempeñarse en la función de un ’10′. Aunque la Liga cuenta con Aarón Suárez para ese puesto, lo que viene haciendo Creichel Pérez le gusta a la afición.

Sin embargo, Óscar “Macho” Ramírez, tiene una visión más amplia sobre la versatilidad del jugador, y así lo exteriorizó en la atención a los medios de comunicación que ofreció en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, en la víspera del partido entre Alajuelense y Herediano.

El timonel reconoce el potencial de Creichel Pérez en el centro del campo, pero también valora su capacidad para desbordar por las bandas.

“Es una alternativa, creo que en ese puesto he probado varios y creo que Creichel sí tiene eso, aunque también me da mucho desborde por los costados”, comentó Óscar Ramírez.

La dualidad que el “Macho” contempla en Creichel Pérez presenta un interesante dilema táctico: ¿emplearlo como creador de juego en el centro o aprovechar su velocidad y habilidad por las bandas?

“Es un muchacho muy versátil y eso es bueno, creo que eso es importante. Igual, te economizás un cambio en algún momento de un partido o algo”, explicó Ramírez.

Las palabras del entrenador de Alajuelense dejan claro que él lo contempla como un comodín valioso para el equipo, capaz de adaptarse a diferentes necesidades durante el transcurso de un partido con el simple hecho de cambiarlo de posición.

Óscar Ramírez no escatima en elogios para Pérez, destacando su progresión y su “chispa”.

“Él lo interpreta muy bien, creo que es un muchacho que viene en una evolución muy buena desde que yo lo recibí, pero ya venía dando pasos importantes. Un muchacho con conocimiento táctico también, chispa que llamo yo, que está viendo a ver qué le regalan”, afirmó.

Al entrenador de los rojinegros le agrada su inteligencia de juego, más la capacidad de anticiparse y buscar espacios. Según él, es un atributo que lo diferencia y que considera que lo ayudará a crecer aún más.

“Dios quiera que sea para mucho rato que lo tengamos por acá”, manifestó Óscar Ramírez.

