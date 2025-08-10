Puro Deporte

¿El ‘10’ que busca Alajuelense?

Un jugador pone a pensar a Óscar ‘Macho’ Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín

La afición de Liga Deportiva Alajuelense tiene en la mira a Creichel Pérez. Después del partido que hizo contra Managua FC en Nicaragua, el liguismo empezó a comentar en redes sociales y en grupos de WhatsApp que él se ve como un buen armador de juego, en labores de un ‘10′.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezApertura 2025Creichel Pérez
Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

