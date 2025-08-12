¿Dónde será el partido Puntarenas FC vs. Alajuelense? Ya todo está confirmado

Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan con la necesidad de puntuar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Se aclaró una duda que estaba pendiente de resolver: ¿Dónde se jugará el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense?

Los chuchequeros tenían dos opciones para el partido del sábado 16 de agosto. Una era programar el encuentro en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez a puerta cerrada.

O bien, buscar una sede alterna para contar con la presencia de aficionados en las gradas.

El propio técnico de los chuchequeros, César Alpízar, había indicado que a él le agradaría que el pulso contra la Liga fuese en la propia “Olla Mágica”, pero que también comprendía la otra situación y que solo esperaba atento qué se definía.

LEA MÁS: Alajuelense acepta cuál es su gran pecado

Después de mucho análisis, la dirigencia de Puntarenas FC tomó una decisión y el partido contra la Liga se jugará el sábado a las 6 p. m., en la cancha sintética del Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

Esa disposición no fue fácil, aunque desde cierta óptica resulta entendible, porque los naranjas desde mayo prácticamente no perciben ingresos por taquillas.

Óscar Ramírez y César Alpízar sostendrán un nuevo pulso desde el banquillo, en el duelo entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco/Fotografías)

Puntarenas FC cobrará ¢15.000 en gradería de sol y ¢18.000 en gradería de sombra. Esos precios de primera entrada parecen caros.

Sin embargo, el análisis efectuado por los chuchequeros es que ese monto en realidad resulta menor si se contempla otra situación.

LEA MÁS: Tras la derrota de Alajuelense ante Herediano, Santiago Van der Putten da una ‘Masterclass’ de autocrítica

Porque si al “Lito” Pérez pudieran ingresar aficionados, los liguistas se ahorran el costo del traslado hasta la Perla del Pacífico; mientras que en la situación inversa, el club tiene a disposición de los porteños cinco autobuses para que el viaje hasta Pavas les resulte “gratis”. Ese beneficio del transporte sería para unas 300 personas.

El presidente de Puntarenas FC, Héctor Trejos, aseguró que para que este partido le deje ganancias al club, tendrían que alcanzar un ingreso superior a los ¢8 millones.

No se sabe con certeza cómo será la respuesta de la afición, principalmente porque el partido se juega después del Día de la Madre.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Puntarenas FC/Puntarenas FC)

Sin embargo, Puntarenas FC decidió correr el riesgo, cruzando los dedos para que esa afición naranja, y hasta los mismos liguistas que hoy se perciben un tanto resfriados, finalmente se animen y vayan al estadio.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.