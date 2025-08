Puntarenas FC ya buscó hasta a Rodrigo Chaves: Club suma ¢20 millones en gastos tras cierre del Lito Pérez

El estadio Miguel 'Lito' Pérez sigue generándole dolores de cabeza al Puntarenas FC. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC, no se anduvo con rodeos y confesó que los gastos extraordinarios del equipo chuchequero ya ascienden a los ¢20 millones desde la temporada pasada, luego de la sanción que los sacó dos juegos del Miguel Lito Pérez y la posterior inhabilitación por parte del ministerio de Salud.

Puntarenas no pudo jugar contra Alajuelense en abril pasado, tampoco frente a Santa Ana y luego la semifinal, nuevamente contra la Liga, y el partido contra San Carlos, en el actual campeonato.

Ahora, con la noticia de que el reducto puede ser utilizado, pero sin presencia de público, la situación no cambia mucho para los porteños, quienes ya acumulan cuatro partidos como “locales”, pero fuera de casa.

El propio Héctor Trejos confirmó que, ante esta nueva medida, los gastos podrían reducirse en un 50%. Sin embargo, el panorama sigue siendo complicado, especialmente porque no hay ingresos por taquilla.

Ante estos hechos, el dirigente explicó que él mismo ha buscado la forma de comunicarse con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, con el fin de encontrar una solución viable.

“Es una alegría con sinsabor, porque no regresamos con las condiciones que, de acuerdo con la firma estructural, se debió regresar. El que nos dice que no se puede con público es un ingeniero civil, pero los ingenieros estructurales nos dicen otra cosa. Entonces, eso es lo que no entendemos”, aseguró Trejos.

“Yo mismo, por la red social ‘X’, he buscado y le he escrito unas tres veces a don Rodrigo Chaves para intentar conversar con él sobre el tema”, confesó.

Trejos explicó que el club costeó un estudio estructural, tal como lo solicitó el Ministerio de Salud desde finales del campeonato anterior, con el objetivo de habilitar un aforo reducido para este torneo.

Según los documentos presentados por el club a la entidad gubernamental, el estadio podría albergar poco más de 2.000 personas en las gradas.

El jerarca añadió que su preocupación no es solo por la afectación directa al equipo, sino también por el impacto económico en el comercio local que depende de los partidos con público en Puntarenas.

“Tenemos otro problema: el ingreso es muy disminuido. En Rohrmoser no llevamos la cantidad de gente que deberíamos. Es un impacto importante para el cantón. El comercio está sufriendo mucho. Cuando uno está en un escritorio no ve hacia afuera, no piensa en la gente que vive del fútbol, en la gente que come con lo que hace los domingos”, profundizó.

En el horizonte asoma la visita de Alajuelense, equipo que debería llegar al Lito Pérez el 16 de agosto. Para ese día, en Puntarenas FC no pierden la esperanza de poder contar con público en las graderías.

“El partido contra Alajuelense, para mucha gente, es el mes de la comida. Nos estamos ocupando, pero estamos sin respuestas ante lo que dice el Ministerio de Salud”, acotó.

Finalmente, Trejos reiteró que Puntarenas FC está dispuesto a asumir la administración del estadio Miguel “Lito” Pérez, pero para ello el club quiere obtener la concesión del inmueble por los próximos 20 años.